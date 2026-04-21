Η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου MARISKS προειδοποίησε ότι άγνωστοι, οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι οι ιρανικές αρχές, έχουν στείλει μηνύματα σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες, ζητώντας «τέλη διέλευσης» σε κρυπτονομίσματα με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», δήλωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν εστάλησαν από τις Αρχές του Ιράν.

Η MARISKS ανέφερε πως πιστεύει ότι τουλάχιστον ένα πλοίο, το οποίο δέχτηκε πυρά το Σάββατο, ενώ προσπαθούσε να εξέλθει από τα Στενά, υπήρξε θύμα αυτής της απάτης.

Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, αδυνατώντας να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αφότου το Ιράν επέβαλε εκ νέου αποκλεισμό ως απάντηση στη διατήρηση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.