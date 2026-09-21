Συνολικά δώδεκα εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ προχθές Σάββατο (19/9) και χθες Κυριακή (20/9), αριθμός μειωμένος από τα 35 που είχαν διέλθει διαπλέοντας τα στενά το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποδεικνύουν προκαταρκτικά δεδομένα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος παραμένουν σε αδιέξοδο κι έχουν στην πράξη ανασταλεί.

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης, καθώς αρκετά πλοία διασχίζουν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.