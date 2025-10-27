Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή δοκιμή του πυρηνοκίνητου -αθέατου από τα ραντάρ και μεγάλης εμβέλειας- πυραύλου Burevestnik, σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την εξέλιξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος με βίντεο που δημοσίευσε τόνισε την ισχύ του όπλου, το οποίο φέρεται να διέγραψε τροχιά 14.000 χιλιομέτρων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί νέες στρατιωτικές προκλήσεις και πολιτικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

🇷🇺 Burevestnik — dubbed "Skyfall" by NATO — boasts a practically unlimited range, capable of months of flight This missile is built to be unstoppable: flying low and maneuvering to slip through enemy defenses Its destructive power is immense, with a warhead estimated at up to…

«Πρέπει να προσδιορίσουμε τους πιθανούς τρόπους χρήσης του πυρηνοκίνητου πυραύλου και να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την υποδομή για την ανάπτυξη αυτού του όπλου», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας προσθέτοντας ότι «κανείς άλλος στον κόσμο δεν έχει ανάλογο όπλο».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυρίστηκε ότι ο πύραυλος Burevestnik παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες και κάλυψε απόσταση περίπου 14.000 χιλιομέτρων (8.700 μίλια). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το όπλο επέδειξε «τις υψηλές δυνατότητές του στην αποφυγή αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων», προστίθεται.