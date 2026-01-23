Ιστορική ημέρα για τα Όσκαρ η χθεσινή ημέρα (22/1), καθώς η ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων έφερε ένα ρεκόρ που δεν έχει προηγούμενο. Το «Sinners», το υπερφυσικό θρίλερ του Ryan Coogler, έγινε η πρώτη ταινία στην ιστορία του θεσμού που συγκεντρώνει 16 υποψηφιότητες, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Πρωταγωνιστής είναι ο Michael B. Jordan, ο οποίος ενσαρκώνει δύο ρόλους διδύμων αδερφών, που επιχειρούν να ανοίξουν ένα νυχτερινό κλαμπ στον αμερικανικό Νότο της δεκαετίας του 1930.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, είναι ότι όλοι οι συντελεστές της ταινίας είναι μαύροι ενώ αναδεικνύεται με πολύ περιγραφικό τρόπο, το θέμα του ρατσισμού το οποίο υπήρχε πολύ έντονα ως φαινόμενο τη συγκεκριμένη δεκαετία σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Οι πρώτες κριτικές για το ρόλο – έκπληξη του Μάικλ Τζόρνταν είναι επίσης θετικές.

Ryan Coogler’s ‘SINNERS’ becomes the first film ever in the 98-year OSCAR history to be nominated in 16 categories. #Oscars2026 #Oscar #Sinners #RyanCoogler pic.twitter.com/WAoLe9LMw4 — Balaji Duraisamy (@balajidtweets) January 22, 2026



Το εγχείρημά τους, επίσης έρχεται επίσης αντιμέτωπο με μια σκοτεινή, υπερφυσική απειλή που μετατρέπει την ιστορία σε ένα αιματοβαμμένο θρίλερ με κοινωνικές προεκτάσεις. Η εμπορική πορεία της ταινίας είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς τα παγκόσμια έσοδα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 368 εκατομμύρια δολάρια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το «Sinners» διεκδικεί τα κορυφαία βραβεία της Ακαδημίας, ανάμεσά τους Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία για τον Coogler, ενώ ο Michael B. Jordan βρίσκεται υποψήφιος για Α’ Ανδρικό Ρόλο.

Υποψηφιότητες απέσπασαν επίσης ο Delroy Lindo για Β’ Ανδρικό Ρόλο και η Wunmi Mosaku για Β’ Γυναικείο, ενώ η ταινία συμμετέχει και στη νέα κατηγορία Κατόρθωμα στο Casting, που εισάγεται φέτος από την Ακαδημία.

Oscars 2026 nominations are live Ryan Coogler’s Sinners and One Battle After Another lead 🅱️est Picture alongside Hamnet, Frankenstein and Marty Supreme Timothée Chalamet vs Leonardo DiCaprio in Best Actor, Jessie Buckley leads Best Actress Academy Awards airs March 15 on ABC pic.twitter.com/VFrtcFLAMg — Boi Agent One (@boiagentone) January 22, 2026



Με τις 16 υποψηφιότητες, το «Sinners» αφήνει πίσω του θρυλικούς τίτλους όπως το All About Eve, ο Τιτανικός και το La La Land, οι οποίοι είχαν σταματήσει στις 14. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς τον τελικό αριθμό αγαλματιδίων, που μπορεί να αποσπάσει η ταινία στην τελετή της 15ης Μαρτίου.

Ο βασικός λόγος είναι ο έντονος ανταγωνισμός. Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson έχει μέχρι στιγμής κυριαρχήσει στη σεζόν των βραβείων, με σημαντικές διακρίσεις στις Χρυσές Σφαίρες, ενώ δυναμικά παίζουν επίσης τα «Marty Supreme» και «Συναισθηματική Αξία». Στη μάχη για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας βρίσκεται φυσικά και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, κρατώντας έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον.

Sinners just made history : most nominated film EVER with 16 nods!🔥🔥#Oscars #Oscar2026 pic.twitter.com/7iaMzOqRyz — Joy ✮⋆˙ (@joyverse8) January 22, 2026

Σε πρόσφατη κριτική του στο Monopoli, ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης χαρακτήρισε το «Sinners» απολαυστικό αλλά όχι απόλυτα ισορροπημένο φιλμ, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σπουδαία ερμηνεία του Michael B. Jordan.

Sinners just broke Oscars history with 16 NOMINATIONS 🙌 Record shattered (bye Titanic/La La Land). Is this the most deserving sweep ever or just academy overkill?#Oscars2026 pic.twitter.com/hakynO1Bay — next_level_coin (@next_level_coin) January 22, 2026



Όπως σημειώνει, η ταινία αφήνει την αίσθηση ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη ψηλότερα αν εμβάθυνε περισσότερο στο ιστορικό και κοινωνικό υπόβαθρο μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της αμερικανικής ιστορίας.