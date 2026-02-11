Καθώς η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) υπερδιπλασιάζει το προσωπικό της και αποκτά πρωτοφανείς εξουσίες για συλλήψεις και απελάσεις, δεκάδες πράκτορες της έχουν κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια για βαριά εγκλήματα -από ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία μέχρι διαφθορά και δωροδοκία.

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα του Associated Press είναι εκείνη μιας υπηρεσίας που λειτουργεί όλο και περισσότερο έξω από κάθε ουσιαστικό έλεγχο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης απέφυγε την τιμωρία παρότι κακοποιούσε σωματικά την κοπέλα του επί χρόνια.

Ένας άλλος παραδέχτηκε ότι κακοποίησε επανειλημμένα σεξουαλικά μια γυναίκα που βρισκόταν υπό την κράτησή του.

Ένας τρίτος κατηγορείται ότι λάμβανε δωροδοκίες για την άρση εντολών κράτησης σε άτομα που είχαν στοχοποιηθεί για απέλαση.

Τουλάχιστον δύο δωδεκάδες υπάλληλοι και στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα από το 2020.

Τα καταγεγραμμένα αδικήματά τους περιλαμβάνουν μοτίβα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, διαφθοράς και άλλων καταχρήσεων εξουσίας.

Αν και οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν την περίοδο πριν το Κογκρέσο εγκρίνει πέρυσι χρηματοδότηση ύψους 75 δισ. δολ. για την ενίσχυση της ICE με περισσότερους πράκτορες, ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους εγκλήματα μπορεί να πολλαπλασιαστούν, λόγω του μεγάλου όγκου νέων προσλήψεων και της αχαλίνωτης εξουσίας που δίνεται στους πράκτορες να χρησιμοποιούν επιθετικές τακτικές για συλλήψεις και απελάσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενθαρρύνει αυτή την πρακτική, διαβεβαιώνοντας τους πράκτορες ότι διαθέτουν «απόλυτη ασυλία» για πράξεις εν ώρα καθήκοντος και αποδυναμώνοντας τους μηχανισμούς εποπτείας.

Δικαστής προειδοποίησε πρόσφατα ότι η ICE αναπτύσσει μια ανησυχητική κουλτούρα ανομίας, ενώ ειδικοί αμφισβητούν αν οι υποψήφιοι λαμβάνουν επαρκή έλεγχο και εκπαίδευση.

«Μόλις ένα άτομο προσληφθεί, περάσει από την εκπαίδευση και αποδειχθεί ότι δεν είναι κατάλληλο, είναι δύσκολο να το ξεφορτωθείς και το τίμημα το πληρώνουν όλοι αργότερα», δήλωσε ο Gil Kerlikowske, πρώην επίτροπος Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (2014–2017).

Σχεδόν κάθε υπηρεσία επιβολής του νόμου αντιμετωπίζει προβλήματα με παραβατικούς υπαλλήλους, ενώ η ενδοοικογενειακή βία και η κατάχρηση ουσιών αποτελούν διαχρονικά ζητήματα στα ένστολα σώματα.

Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη της ICE και η αποστολή της να απελάσει εκατομμύρια ανθρώπους είναι άνευ προηγουμένου, και η ανασκόπηση του AP διαπίστωσε ότι η τεράστια εξουσία που ασκούν οι πράκτορες σε ευάλωτους πληθυσμούς μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις.

Η υφυπουργός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛάφλιν δήλωσε ότι τα αδικήματα δεν είναι ευρέως διαδεδομένα στον οργανισμό και ότι η ICE «λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι νεοπροσληφθέντες έχουν υπηρετήσει σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και έχουν περάσει ενδελεχή έλεγχο.

«Η Αμερική μπορεί να είναι περήφανη για τον επαγγελματισμό που φέρνουν καθημερινά οι αξιωματικοί μας στη δουλειά τους», δήλωσε.

Η κακή συμπεριφορά της ICE θα μπορούσε να γίνει «φαινόμενο σε εθνικό επίπεδο»

Η ICE ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι υπερδιπλασίασε το προσωπικό της, φτάνοντας τους 22.000 υπαλλήλους σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Ο Kerlikowske σημείωσε ότι οι πράκτορες της ICE είναι ιδιαίτερα «ευάλωτοι στην άσκοπη χρήση βίας», καθώς συχνά επιχειρούν δημόσια και αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις.

Με τον αριθμό των κρατουμένων σχεδόν να διπλασιάζεται σε 70.000, οι υπάλληλοι και οι αξιωματικοί που είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψή τους βρίσκονται υπό έντονη πίεση, κάτι που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η Συνοριακή Περίπολος (σ.σ. Border Patrol) διπλασιάστηκε από το 2004 έως το 2011 σε πάνω από 20.000 πράκτορες, έξι χρόνια περισσότερο απ’ ό,τι χρειάστηκε η ICE και στιγματίστηκε από κύμα διαφθοράς και παραπτωμάτων.

Ο Kerlikowske θυμήθηκε περιπτώσεις πρακτόρων που λάμβαναν δωροδοκίες για να επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων με ναρκωτικά ή εμπλέκονταν σε εμπορία ανθρώπων.

«Η διαφθορά, η κακοποίηση και η ανάρμοστη συμπεριφορά περιορίζονταν τότε κυρίως στα σύνορα. Με την ICE, αυτό θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, καθώς προσελκύει πολλούς ανθρώπους που έλκονται από αυτή την αποστολή», δήλωσε ο David Bier του Cato Institute.

Ο Bier, που βοήθησε στη δημοσιοποίηση αρκετών από τις πρόσφατες υποθέσεις, δήλωσε ότι τον εντυπωσίασε η «αξιοσημείωτη ποικιλία αδικημάτων και κατηγοριών».

Η έρευνα του AP εξέτασε δημόσια αρχεία για υπαλλήλους και αξιωματικούς της ICE που συνελήφθησαν από το 2020, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 17 καταδικασμένων και έξι που αναμένουν δίκη.

Εννέα κατηγορήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ αυτών και ένας πράκτορας που κατηγορήθηκε για επίθεση σε διαδηλωτή κοντά στο Σικάγο.

Ορισμένα όμως από τα πιο σοβαρά εγκλήματα διαπράχθηκαν από βετεράνους υπαλλήλους και επόπτες και όχι από νεοσύλλεκτους.

Ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δικαιολογεί την επιθετικότητα της ICE, οι πράκτορες βρίσκονται υπό διαρκή έλεγχο από πολίτες και εισαγγελείς.

Ερευνώνται, μεταξύ άλλων, οι θανατηφόροι πυροβολισμοί των διαδηλωτών Ρενέ Νικόλ Γκουντ και ‘Αλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, καθώς και η δολοφονία του Κίθ Πόρτερ από εκτός υπηρεσίας πράκτορα στο Λος Άντζελες.

Οι συλλήψεις μελών της ICE που έγιναν πρωτοσέλιδα

Σε όλη τη χώρα, οι υποθέσεις αυτές έφεραν αρνητικά πρωτοσέλιδα για την ICE, η οποία δαπανά εκατομμύρια δολάρια προβάλλοντας όσους συλλαμβάνει ως τους «χειρότερους των χειρότερων».

Μεταξύ αυτών:

Ο βοηθός επόπτης της ICE στο Σινσινάτι, Samuel Saxon, με 20 χρόνια υπηρεσίας, βρίσκεται προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο με την κατηγορία της απόπειρας στραγγαλισμού της συντρόφου του.

Δικαστής έκρινε ότι τη κακοποιούσε επί χρόνια, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

«Ο κατηγορούμενος είναι ασταθής και βίαιος», ανέφερε ο δικαστής.

Η ICE τον θεωρεί απόντα χωρίς άδεια.

Ο Alexander Back, υπάλληλος της ICE, συνελήφθη στη Μινεσότα καθώς πήγαινε να συναντήσει άτομο που νόμιζε ότι ήταν μία ενήλικη 17χρονη όπως είχε δηλώσει στο δικαστήριο.

Δήλωσε αθώος για απόπειρα αποπλάνησης ανηλίκου και τέθηκε σε διοικητική άδεια.

Στα προάστια του Σικάγο, ο Guillermo Diaz-Torres συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας στο όχημα το υπηρεσιακό του όπλο. Τέθηκε σε διοικητικό καθήκον.

Στη Φλόριντα, ο Scott Dizeroth απείλησε αστυνομικό ότι θα τον απελάσει όταν συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με τα παιδιά του στο αυτοκίνητο. Καταδικάστηκε σε αναστολή και κοινωφελή εργασία.

Μοτίβα βίας και διαφθοράς

Η έρευνα του AP κατέγραψε συστηματική κακοποίηση κρατουμένων, σεξουαλικά εγκλήματα και οικονομική διαφθορά.

Στο Τέξας, πρώην αξιωματούχος καταδικάστηκε για επίθεση σε κρατούμενο.

Στη Λουιζιάνα, αξιωματικός της ICE δήλωσε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση κρατούμενου.

Στο Σικάγο, εκτός υπηρεσίας πράκτορας κατηγορήθηκε για επίθεση σε ηλικιωμένο διαδηλωτή.

Στο Χιούστον, πράκτορας κατηγορείται ότι λάμβανε δωροδοκίες για να άρει εντολές κράτησης.

Στη Νέα Υόρκη, πρώην προϊστάμενος της υπηρεσίας κατηγορείται ότι αντάλλασσε συλλήψεις με δώρα.

Στη Γιούτα, δύο πράκτορες καταδικάστηκαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Όταν τα σήματα της Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται ως ασπίδα

Το 2022, ο επόπτης της ICE Coby Williams συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να συναντήσει 13χρονη για πληρωμένο σεξ, οδηγώντας υπηρεσιακό όχημα και φέροντας οπλισμό.

Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Εκτίει ποινή φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας.

«Με καθήκον να προστατεύει και να υπηρετεί», έγραψαν οι εισαγγελείς, «επέλεξε να εκμεταλλευτεί και να θυματοποιήσει».

Το ακροδεξιό και νεοναζιστικό προφίλ πολλών πρακτόρων της ICE

Το να φανταστεί κανείς την ICE ως μια απλώς «αστυνονική υπηρεσία μετανάστευσης» στις ΗΠΑ ακούγεται πια εντός των ΗΠΑ ως αστείο.

Στην ουσία πρόκειται για μια δύναμη κρατικής επιβολής και καταστολής που τροφοδοτείται από και ενσωματώνει τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης αμερικανικής ακροδεξιάς.

Η μαζική επέκταση και οι προσλήψεις που ξεκίνησαν υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έγινε απλώς για τους μισθούς και τα… μπόνους.

Η υπηρεσία έχει γίνει πόλος έλξης για σκληρούς ακροδεξιούς, ενώ οι στρατολόγοι της χρησιμοποιούν προωθητικά υλικά με ξεκάθαρες αναφορές στην «προστασία του έθνους» και στόχευση σε ομάδες με έντονη εθνικιστική ρητορική.

Και δεν πρόκειται μόνο για αφηρημένες θεωρίες.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί και χορηγήσει αμνηστία σε μέλη της νεοναζιστικής ομάδας “Proud Boys” και άλλων ακροδεξιών ομάδων που πρωτοστάτησαν στην επίθεση κατά του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου 2021, γεγονός που, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων, έχει οδηγήσει προσωπικότητες αυτών των κινημάτων να ανακτούν δημόσιο προφίλ και να επαναδιεκδικούν ρόλο στην πολιτική σφαίρα.

Σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η ICE κινείται ολοένα και περισσότερο προς ένα μοντέλο όπου οι κανόνες δικαίου υποχωρούν μπροστά στη λογική της «εθνικής αποστολής», μία λογική που έχει συχνά συνδεθεί με την ίδια ρητορική που χρησιμοποιούν ακροδεξιά και εθνικιστικά κινήματα στις ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι μια δύναμη επιβολής του νόμου που δεν επεκτείνει απλά τη δραστηριότητά της, αλλά αντανακλά και ενισχύει τάσεις που πολλοί Αμερικανοί και διεθνείς παρατηρητές χαρακτηρίζουν επικίνδυνες για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια υπηρεσία που στην πράξη μοιάζει λιγότερο με παραδοσιακή αστυνομία και περισσότερο με «τάγμα εφόδου» μιας πολιτικής ιδεολογίας που έχει βρει χώρο πια στην καρδιά της αμερικανικής πολιτικής εξουσίας.