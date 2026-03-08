Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025, οι αρχές της Σλοβενίας ανακήρυξαν επισήμως τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ ως ανεπιθύμητο πρόσωπο στη χώρα.

Το μέτρο καθιστά τη Σλοβενία το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που του απαγορεύει την είσοδο στα σύνορά της.

Η περιοριστική αυτή απόφαση συνδέεται με το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Η κίνηση της Σλοβενίας ακολουθεί την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης τον Ιούνιο του 2024 και την απαγόρευση εισόδου σε δύο υπουργούς.

Η απόφαση θέτει ένα σαφές διπλωματικό προηγούμενο εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, απομονώνοντας περαιτέρω την ηγεσία της μεσανατολικής χώρας.