Του Π.Κ.

Ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επισκέπτεται φυλακή όπου οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν εξαναγκαστεί να γονατίσουν με σκυφτό το κεφάλι, τα πόδια γυμνά με κατεύθυνση τον τοίχο του κελιού ώστε ο «υψηλός» επισκέπτης να βλέπει μόνον τα οπίσθιά τους.

Εικόνες από μία άλλη εποχή, όπου στον αντίστοιχο θάλαμο γονάτιζαν εβραίοι κρατούμενοι των Ναζί σε Στρατόπεδα Συγκέντρωσης.

Οι Ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου, οι οποίοι και τον διατηρούν στην εξουσία έναντι μίας εγγυημένα ακροδεξιάς στάσης σε θέματα που αφορούν τους Παλαιστίνιους, έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους.

Αντιγράφουν τους Γερμανούς εκτελεστές στα ναζιστικά στρατόπεδα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσθέτοντας και λίγη από την αρρωστημένη φαντασία του Ορθόδοξου Εβραϊσμού, από τις απομονωμένες και πάντα προβληματικές εβραϊκές κοινότητες στην αχανή Ρωσία.

Ένας τέτοιος τρομοκράτης εκτέλεσε τον ισραηλινό και έντονα προοδευτικό Πρωθυπουργό Γιτζάκ Ραμπίν ο οποίος είχε υπογράψει τις Συμφωνίες του Όσλο με τον Γιασέρ Αραφάτ, ενταφιάζοντας κάθε ελπίδα για επίλυση του Μεσανατολικού Ζητήματος.

Τότε οι δύο μεγάλοι απόντες είχαν οραματιστεί την συγκατοίκηση των δύο λαών στην αιματοβαμμένη γη της Κοιλάδας του Ήλιου.

Στο βίντεο ο ακροδεξιός Υπουργός λέει περιχαρής:

«Ο κανόνας εδώ είναι ότι όποιος ξαπλώνει στο πάτωμα, δέχεται ξυλοδαρμό — όλοι στο πάτωμα, στο ελάχιστο των ελαχίστων συνθηκών.

Κοίτα, πάρε το πλάνο: χωρίς μαρμελάδα, χωρίς σοκολάτα, χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο, τίποτα — ούτε καν φαγητό είναι εύκολο να φάνε εδώ.

Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι ακόμη: η θανατική ποινή.

Η είδηση έχει ως εξής:

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ και ηγετικό στέλεχος της ακροδεξιάς, πραγματοποίησε επίσκεψη σε ισραηλινή φυλακή και, επιδεικνύοντας τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστινίων κρατουμένων, ζήτησε ανοιχτά την επαναφορά της θανατικής ποινής, επιπλέον του ήδη εξαιρετικά σκληρού καθεστώτος που ισχύει στα σωφρονιστικά ιδρύματα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων (PPS), ο Μπεν Γκβιρ όχι μόνο υποκίνησε σε βία και βασανιστήρια εις βάρος των Παλαιστινίων κρατουμένων, αλλά στήριξε και νομοθετική πρωτοβουλία στην Κνεσέτ (σ.σ. η Ισραηλινή Βουλή), που στοχεύει στη νομιμοποίηση εκτελέσεων και τη δημιουργία «έκτακτων δικαστηρίων», χωρίς καμία δικαστική εγγύηση για τους κρατουμένους που προέρχονται από τη Γάζα.

Η PPS κατήγγειλε ότι οι δηλώσεις του εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική «εξόντωσης» εντός των φυλακών του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν καταθέσει μαρτυρίες για βασανισμούς, στέρηση τροφής, ιατρικής περίθαλψης, εξαφανίσεις και εκτελέσεις πεδίου. Η οργάνωση ζήτησε την άμεση παρέμβαση διεθνούς ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι προωθείται στη Βουλή του Ισραήλ νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατουμένους που κατηγορούνται για δολοφονίες Ισραηλινών. Το σχέδιο νόμου έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και προωθείται από το Κόμμα του Μπεν Γκβιρ.

Η νομοθετική αυτή κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παλαιστινιακή πλευρά, που τη χαρακτηρίζουν ως «πράξη άνευ προηγουμένου βαρβαρότητας» και μια προσπάθεια θεσμοθέτησης των εκτελέσεων και της κακοποίησης των κρατουμένων υπό τον μανδύα του νόμου.

Με πληροφορίες από: La Rebbubica