Ένα άκρως συμβολικό βίντεο, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάθεται σε ένα κατάστημα και να τρώει παγωτό χωνάκι με τη Μελάνια Τραμπ.

Κάποια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος παρατηρεί ότι υπάρχει στο πέτο του σακακιού του ένας λευκός λεκές. Τότε η Μελάνια, πιθανολογώντας ότι έχει πέσει από το παγωτό, το πιάνει με το δάχτυλό της και το προτάσσει στο στόμα του συζύγου της, ο οποίος το δοκιμάζει.

Στη συνέχεια όμως το προεδρικό ζεύγος κοιτάει ψηλά, ανακαλύπτοντας ότι ο λεκές δεν προέρχεται από το παγωτό αλλά από… κουτσουλιά ενός πουλιού που έχει τη μορφή του Τζέφρι Έπστιν.

Το βίντεο καταλήγει με το ζεύγος Ομπάμα και τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν, οι οποίοι κάθονται σε ένα άλλο μαγαζί, και έχοντας δει τη σκηνή, ξεκαρδίζονται στα γέλια με το πάθημα του Ντόναλντ Τραμπ…

Δείτε το βίντεο: