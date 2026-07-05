Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ιστορικό ντοκουμέντο που αφορά τα νεανικά χρόνια του Μπενίτο Μουσολίνι.

Η ανάρτηση μιας Ιταλίδας στο Instagram, η οποία έχει γίνει viral, εστιάζει στη φωτογραφία σήμανσης του Ιταλού δικτάτορα από την εποχή που βρισκόταν στην Ελβετία, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης, ενώ απευθύνεται σε όσους υποστηρίζουν τον φασισμό και τις πολιτικές αναγκαστικής επιστροφής μεταναστών.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από τα αρχεία της αστυνομίας του καντονιού της Βέρνης και αποτυπώνει τον Μουσολίνι σε ηλικία μόλις 20 ετών, το έτος 1903.

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάρτηση, ο μετέπειτα ηγέτης του φασισμού είχε καταφύγει σε ελβετικό έδαφος προκειμένου να γλιτώσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην πατρίδα του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, εργάστηκε ως ανειδίκευτος εργάτης σε οικοδομές, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη δράση ως πολιτικός υποκινητής.

Η καθημερινότητα του Μουσολίνι στην Ελβετία χαρακτηρίστηκε από διαρκή αστάθεια, καθώς ζούσε υπό καθεστώς παρανομίας και μετακινούνταν συνεχώς μεταξύ των πόλεων της Λωζάνης, της Βέρνης και της Γενεύης. Οι ελβετικές αρχές τον είχαν θέσει επανειλημμένα στο στόχαστρό τους, προχωρώντας μάλιστα σε συλλήψεις για αδικήματα που αφορούσαν την αλητεία, αλλά και για την προσπάθειά του να παραποιήσει ληγμένα έγγραφα ταυτοποίησης για να αποφύγει τον έλεγχο.