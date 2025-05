Ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, εμφανίζει τον νεοεκλεγέντα Πάπα ΙΔ’, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, να τραγουδάει τη γνωστή επιτυχία «Feliz Navidad».

Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα δίγλωσσο χριστουγεννιάτικο χορωδιακό τραγούδι, που γράφτηκε το 1970 από τον Πορτορικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Χοσέ Φελισιάνο. Είναι ένα κλασσικό χριστουγεννιάτικο ελαφρό τραγούδι στις ΗΠΑ, σε όλο τον ισπανόφωνο κόσμο αλλά και διεθνώς.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ευχή για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οι στίχοι στα ισπανικά αναφέρουν «Feliz Navidad, próspero año y felicidad», δηλαδή «Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευτυχία») ενώ στα αγγλικά είναι «I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart».

Στην ανάρτηση που δημοσίευσε ένας δάσκαλος από το Περού αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι το 2014 γνωρίσαμε τον Monsignor Robert. Ενθουσιαστήκαμε με την απλότητά του. Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα συναντούσαμε αυτόν που θα ήταν ο νέος Πάπας».

Δείτε το βίντεο: