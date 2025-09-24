Κατά το παρελθόν ο οσκαρικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει εκφραστεί με τα χειρότερα λόγια για τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Τόνυ στη Νέα Υόρκη το 2018 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο Ντε Νίρο κλήθηκε στο βήμα ώστε να παραδώσει ένα από τα βραβεία.

Ξεκίνησε την ομιλία του με την φράση «Fuck Trump»,(γαμ…ται ο Τραμπ) προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού και χειροκροτημάτων στην αίθουσα της απονομής.

Μάλιστα, το κοινό ζητωκράυγαζε για αρκετή ώρα, δείχνοντας εμφανή επιδοκιμασία σε όσα είπε ο ηθοποιός, ο οποίος συμπλήρωσε πως πλέον το σύνθημα «Να φύγει ο Τραμπ είναι ανεπίκαιρο κι άκαιρο» και ότι στο εξής θα πρέπει να αντικατασταθεί από το «Fuck Trump».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι γνωστός για την αντιπάθεια που τρέφει για τον Πλανητάρχη.