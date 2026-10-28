Ο Αμερικανός πρόεδρος Nτόναλντ Τραμπ αποδίδει την εκλογική ενίσχυση του Μπενιάμιν Νετανιάχου στη δική του στήριξη προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

«Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον Μπίμπι Νετανιάχου, το κλίμα άλλαξε άρδην. Πλέον, αντί για μια αποφασιστική ήττα για έναν σπουδαίο Πρωθυπουργό, η κατάσταση μοιάζει με μια εντυπωσιακή ανατροπή που οδηγεί σε αδιέξοδο, ή ακόμα και σε ΝΙΚΗ για τον Νετανιάχου. Όλα αυτά συνέβησαν ΜΕΤΑ τη στήριξη από τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί μόνο το καλό για τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!».

Ολόκληρη η ανάρτηση είναι γραμμένη ως παράθεση, και δεν είναι σαφές αν ο Ντ. Τραμπ παραθέτει τα λόγια ενός αναλυτή που άκουσε σε κάποιο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο ή αν αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.