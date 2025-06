«Βόμβα» που ισούται με… πυρηνική, έριξε ο Ίλον Μασκ για τον κάποτε φίλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας, έκανε μία καταγγελία στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) κατά του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι επειδή το όνομα του νυν Προέδρου των ΗΠΑ βρίσκεται στις «λίστες Επστάιν», αυτές δεν δίνονται στη δημοσιότητα.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025