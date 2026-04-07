Μία από τις αρκετές θεωρίες συνωμοσίας για τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι -που ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί – ήταν ότι υπήρξε εμπλοκή του ισραηλινού παράγοντα, και συγκεκριμένα της Μοσάντ.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οι Ισραηλινοί ήταν οργισμένοι από την άρνηση του Αμερικανού προέδρου να επιτρέψει στο Ισραήλ να κατασκευάσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο τότε Ισραηλινός πρωθυπουργός, David Ben-Gurion, μισούσε τον πατέρα του Κένεντι, Τζο, ο οποίος φερόταν να διακατέχεται από αντισημιτικά αισθήματα.

Πάντως ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος, ο Λίντον Τζόνσον, άλλαξε εντελώς ρότα στην πυρηνική πολιτική των ΗΠΑ, κάτι που έδωσε τροφή σε ορισμένους να πουν ότι πίσω από τη δολοφονία Κένεντι ήταν το Ισραήλ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τζον Κένεντι δεν μασούσε τα λόγια του αναφορικά με το Ισραήλ.

«Έχω καταστήσει σαφές στην ισραηλινή ηγεσία ότι δεν υποστηρίζω τις επεκτατικές τους ιδέες. Οι αυτόχθονες κάτοικοι αυτής της γης έχουν δικαιώματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πρέπει να βρούμε μια δίκαιη λύση, όχι μια λύση που θα επιβάλλεται από μια μεμονωμένη ομάδα» είχε πει σε ομιλία του.

