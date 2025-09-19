Του Πολύβιου Κανέ

Η Εσθονία κατήγγειλε πώς παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της από τρία ρωσικά Mig 31. Με κάποια καθυστέρηση ως φαίνεται και πάντως όχι αμέσως, απογειώθηκαν νατοϊκά F35 για να τα αναχαιτίσουν. Τα ρωσικά σκάφη παρέμειναν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας επί 12 λεπτά. Αν είχε ξεσπάσει πόλεμος δηλαδή θα είχαν ήδη βομβαρδίσει και θα είχαν αποχωρήσει.

Συμπέρασμα 1ον. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε με καθυστέρηση χρησιμοποιώντας αεροσκάφη 5ης γενιάς για να αντιμετωπίσει μαχητικά 3ης – 4ης γενιάς με σημαντική χρονοκαθυστέρηση που σημαίνει πώς απλά δεν είχαν εντοπίσει τους εισβολείς όταν ακόμη απογειώνονταν από τη βάση τους.

Διαπίστωση 1η : Η Εσθονία δεν διαθέτει Πολεμική Αεροπορία. Εξαρτάται από τα μαχητικά του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην χώρα αυτή. Κάτι δεν πάει καλά ωστόσο. Δηλαδή ο Γάλλος ή ο Γερμανός, ο ολλανδός ή ο Βέλγος πιλότος καλείται να αντιμετωπίσει το βάρος αυτής της αντιπαράθεσης. Όταν όμως έρχεται η ώρα του ….» αντιτίμου» τότε η Εσθονία καλείται να συναποφασίσει αν θα δανειοδοτηθεί η Ελλάδα η οποία δαπανά περί το 4% του ΑΕΠ της για πολεμικές δαπάνες. Γιατί το είδαμε και αυτό τότε στα χρόνια της κρίσης. Η Εσθονία ήταν από τους ακραιφνείς υπερασπιστές της δήθεν κοινοτικής ορθότητας.

Συμπέρασμα 2ον : Οι «παραβιάσει» στην Πολωνία αποδείχθηκαν τουλάχιστον από στρατιωτική άποψη αμφιλεγόμενες. Κάποια καταστροφή κατοικίας από ρωσικό ντρόουν από φελιζόλ αποδείχθηκε μούφα. Η κατοικία κατέρρευσε από υπολείμματα πυραύλου που εκτοξεύτηκε από αμερικανικής κατασκευής F16. Πρόκειται για τεχνική αστοχία δήλωσαν στρατιωτικοί κύκλοι στην Βαρσοβία.

Η παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας κατέδειξε πώς θεωρητικά και πρακτικά υφίστανται μαύρες τρύπες κατά μήκος της αμυντικής γραμμής μεταξύ των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και αυτών της Ρωσίας. Η διαπίστωση αυτή επαυξάνει την ανασφάλεια. Η ανασφάλεια προκαλεί κρίσεις πανικού. Ο πανικός υπερτερεί συνήθως της ψυχραιμίας. Το έλλειμμα ψυχραιμίας οδηγεί μαθηματικά σε λανθασμένα συμπεράσματα και λάθος κινήσεις. Διαλέξτε επιτέλους τι επιδιώκετε εκεί πάνω στα στρατηγεία της Συμμαχίας.