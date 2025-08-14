Ο Σκαουτ (Scout) μπορεί να είναι ένα μικρό Πομεράνιαν, αλλά είναι γενναίος. Όταν ένα αρκουδάκι μπήκε στο σπίτι του, εκείνος δεν δίστασε να το κυνηγήσει.

Ζυγίζει μόλις τρία κιλά (συμπεριλαμβανομένου του χνουδιού του), αλλά κάτω από το καστανόχρωμο τρίχωμα κρύβεται η ψυχή ενός… πιστού φύλακα.

«Είναι ο καλύτερος. Είναι πολύ χαδιάρης και στοργικός, αλλά είναι πολύ νευρικός και προστατεύει πολύ εμένα και τον άντρα μου», είπε η ιδιοκτήτριά του, Kayla Kleine, στο Global News.

Στις 4 Αυγούστου, η κάτοικος του Βανκούβερ ήταν στο σπίτι με τον σκύλο της και η πόρτα ήταν ανοιχτή για να μπαίνει δροσερός αέρας.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε μια μικρή, μαύρη αρκούδα να περιπλανιέται στο σπίτι, να κοιτάζει την τηλεόραση και στη συνέχεια να τρώει το πρωινό του Σκαουτ.

Τότε, χωρίς προειδοποίηση, ο σκύλος βγαίνει τρέχοντας από ένα παρακείμενο δωμάτιο, γαβγίζοντας στην αρκούδα και διώχνοντάς την. Η Kleine τον ακολουθεί από κοντά, φωνάζοντας στον Σκαουτ να έρθει κοντά της, αλλά η επόμενη λήψη της κάμερας δείχνει την αρκούδα να κατεβαίνει τα σκαλιά του κήπου, με τον τετράποδο φύλακα να την ακολουθεί από κοντά, γαβγίζοντας συνεχώς.

«Άρπαξα ένα σπρέι για αρκούδες γιατί σκέφτηκα: “Τι να κάνω;”. Έτρεξα στην πίσω αυλή και εκείνος την είχε ήδη κυνηγήσει μέχρι το φράχτη και η αρκούδα ήταν στην άλλη πλευρά και εκείνος απλώς της γάβγιζε».