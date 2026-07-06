Μια 14χρονη κοπέλα, της οποίας η σορός εντοπίστηκε σε πάρκο στην Ουαλία με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, φέρεται να σκοτώθηκε από συνομήλικό της.

Η σορός της Λίλι Άνι Τζόουνς βρέθηκε στην περιοχή Ντάφριν Παρκ του Μπλέινα, στις 22 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής της. Η έφηβη έφερε τραύματα στο στήθος και τον λαιμό, όπως ακούστηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο ιατροδικαστικό δικαστήριο του Γκουέντ.

Ένας 14χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, εμφανίστηκε στο Κακουργιοδικείο του Κάρντιφ (Cardiff Crown Court) τον περασμένο μήνα, ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Λίλι.

Τα ίχνη της Λίλι είχαν χαθεί από το σπίτι της το βράδυ της 20ής Ιουνίου. Το κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό λίγο μετά τις 10 μ.μ., στις 22 Ιουνίου, σε μια δασώδη τοποθεσία κοντά σε μια λέσχη μπόουλινγκ. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι τα τραύματά της προήλθαν από μαχαίρι στο στήθος και τον λαιμό. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επίσημα στις 10:45 μ.μ.

Η επικεφαλής ιατροδικαστής, Καρολάιν Σόντερς, δήλωσε μετά τη νεκροψία – νεκροτομή: «Η ιατρική αιτία θανάτου… είναι πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και τον κορμό». Το δικαστήριο όρισε ως προκαταρκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας, την 6η Απριλίου 2027.

Το χρονικό της εξαφάνισης και οι έρευνες

Η Λίλι εθεάθη για τελευταία φορά στην οδό Χάι Στριτ του Μπλέινα, γύρω στις 6:50 μ.μ. της 20ής Ιουνίου. Η μητέρα της, Τζέμα Τζόουνς, είχε απευθύνει έκκληση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κόρη της είχε πάει στο Κάρντιφ, πριν ικετεύσει: «Παρακαλώ φέρτε το μωρό μου πίσω στο σπίτι».

Η θεία της, Ζόι Τζόουνς, έγραψε: «Βγήκε έξω στις 6:30 και δεν έχει επιστρέψει, κάτι που δεν συνηθίζει καθόλου. Λίλι, σε παρακαλώ γύρνα σπίτι κορίτσι μου, σου υπόσχομαι ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα… απλά θέλουμε να είσαι σπίτι».

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών επιστρατεύτηκαν drones, πριν τελικά εντοπιστεί η σορός, περίπου μισό μίλι μακριά από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία

Άνθρωποι από τις γύρω περιοχές έχουν προσέλθει για να αφήσουν λουλούδια στον κορμό ενός δέντρου στην είσοδο του Ντάφριν Παρκ, όπου βρέθηκε νεκρή η Λίλι.

Η 37χρονη Κάθριν Γουότκινς και η 5χρονη κόρη της, Χάρπερ, πήγαν να αγοράσουν μια ανθοδέσμη στο γειτονικό Αμπεργκαβένι, και η ανθοπώλης δεν τους πήρε χρήματα όταν έμαθε ότι προοριζόταν για τη Λίλι. Ο πατριός της Χάρπερ, ο 61χρονος συνταξιούχος εργολάβος κηδειών Κέβιν Μπράουν, δήλωσε: «Η Χάρπερ μάς άκουσε να μιλάμε για το τι συνέβη στη Λίλι και είπε ότι ήθελε να αφήσει μερικά λουλούδια. Αυτή η τραγωδία έχει αγγίξει κόσμο από παντού. Είναι απαίσιο αυτό που συνέβη».

Στη Δικαιοσύνη ο 14χρονος

Το 14χρονο αγόρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της Λίλι εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου. Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ δήλωσε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.

Ο έφηβος, ο οποίος δεν απάντησε στις κατηγορίες περί δολοφονίας (δεν δήλωσε ένοχος ή αθώος), προφυλακίστηκε μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο. Η Αστυνομία περιέγραψε το αγόρι, από την περιοχή Μπλάενου Γκουέντ της νοτιοανατολικής Ουαλίας, ως λευκό βρετανικής καταγωγής.

Η Δημοτική Σύμβουλος, Λίσα Κάθριν Γουίνετ, δήλωσε προηγουμένως ότι η κοινότητα είναι «συντετριμμένη» από την ανακάλυψη.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια της Λίλι σε αυτή την οδυνηρή και φρικτή στιγμή. Ελπίζω η Αστυνομία να ενεργήσει άμεσα για να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Daily Mail