Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον την Τρίτη (4/11), μετά από απειλές σε βάρος της United Airlines, με αποτέλεσμα να διακοπεί η εναέρια κυκλοφορία σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας διέκοψε την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον.

Οι πτήσεις καθηλώθηκαν ύστερα από αναφορά προβλήματος ασφαλείας και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος το οποίο στοχοποιούσαν οι απειλές.

Το FlightRadar24, ένας ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων, τόνισε ότι η απαγόρευση που εκδόθηκε οφείλεται σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον ενός αεροπλάνου της United Airlines που είχε μετακινηθεί μακριά από άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Π.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ