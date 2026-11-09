Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πινακίδα στο Πάρκο Lafayette Square, ακριβώς βόρεια της αμερικανικής προεδρικής κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) καθώς και η Εθνοφρουρά, θέτοντας τον Λευκό Οίκο σε καθεστώς περιορισμού πρόσβασης και ασφαλείας («lockdown»).

Εκκένωση εξωτερικών χώρων και εντολή προστασίας για τους δημοσιογράφους

Η Secret Service προχώρησε άμεσα στην επιβολή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας:

Ο χώρος όπου φιλοξενούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου εκκενώθηκε από τις εξωτερικές ζώνες.

Δόθηκε ρητή εντολή στους περισσότερους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο συγκρότημα να εισέλθουν άμεσα στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου και να παραμείνουν εκεί.

Αποκλείστηκε προσωρινά η πρόσβαση στην ευρύτερη περίμετρο του Πάρκου Lafayette Square.

Η σύλληψη του οδηγού

Λίγα λεπτά μετά την κινητοποίηση των Δυνάμεων Ασφαλείας, τα στελέχη της Secret Service επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης και σύλληψής του, ο άνδρας ακούστηκε να λέει τη φράση «Ω, Θεέ μου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η πρόσκρουση οφειλόταν σε τροχαίο ατύχημα ή εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια του οδηγού.