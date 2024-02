Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον χθες Κυριακή το απόγευμα, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της.

🚨 #BREAKING:

An active duty member of the U.S. Air Force sets himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington

“I will no longer be complicit in genocide.”

While on fire, he repeatedly yells “Free Palestine.”#USA #Israel #Palestine #viralvideo #Gaza pic.twitter.com/I6wobR7ccL

— THE JOURNAL INDEX (@JOURNALINDEX) February 25, 2024