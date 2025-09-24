Ένα χάλκινο άγαλμα, που φιλοτέχνησε άγνωστος γλύπτης, τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο πάρκο National Mall, στην Ουάσινγκτον, στο οποίο απεικονίζονται να είναι πιασμένοι «χέρι-χέρι» ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Έπσταϊν.

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του “στενότερου φίλου” του, Τζέφρι Έπσταϊν», αναγράφεται σε μια πλάκα στο κάτω μέρος της χάλκινης εγκατάστασης.

A spray-painted bronze statue titled “Best Friends Forever” showing Trump and Jeffrey Epstein holding hands was placed on the National Mall in front of the U.S. Capitol early Tuesday. pic.twitter.com/4JknxMCeU7 — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) September 23, 2025

Σύμφωνα με την άδεια της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, τα δύο αγάλματα θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι τις 8 το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) της Κυριακής.

Σκοπός του γλυπτού είναι να αναδείξει τη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο Έπσταϊν, «ένα επίμονο αγκάθι για τον πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει προκαλέσει ρήξεις στην εκλογική του βάση», όπως γράφει ο Guardian.

As I told a @WashingtonPost reporter on scene, new satiric statues of @POTUS @realDonald Trump & Jeffrey Epstein on the National Mall show the First Amendment continues to be upheld in one of our most sacred civic spaces: freedom of speech, expression, association, & the press. pic.twitter.com/fmFHZqoaFe — Alexander B. Howard (@digiphile) September 23, 2025

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος σχολίασε: «Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως θεωρούν κατάλληλο – αλλά δεν είναι είδηση ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ έδιωξε τον Έπσταϊν από το κλαμπ του επειδή ήταν ανώμαλος»