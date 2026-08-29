Έξι δεκαετίες αφότου ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ διακήρυξε το ιστορικό του όνειρο από τα σκαλιά του Μνημείου Λίνκολν, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στο National Mall της Ουάσινγκτον, συμμετέχοντας στη μαζική κινητοποίηση «Πορεία προς την Ουάσινγκτον 2026: Υπερασπιστείτε την Ψήφο».

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που αποδυνάμωσε τον Νόμο για τα Δικαιώματα Ψήφου, πυροδοτώντας κύμα αντιδράσεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου απέναντι στους περιορισμούς στην επιστολική ψήφο και τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών στον αμερικανικό Νότο.

Το αγκάθι του ανώτατου δικαστηρίου και οι εκλογικές περιφέρειες

Αφορμή για το νέο ξέσπασμα των διαμαρτυριών στάθηκε η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην υπόθεση Louisiana v. Callais.

Η δικαστική αυτή ετυμηγορία αποδυνάμωσε καίριες διατάξεις του εμβληματικού Νόμου για τα Δικαιώματα Ψήφου του 1965 (Voting Rights Act), επιτρέποντας σε πολιτειακά κοινοβούλια του Νότου υπό την ηγεσία Ρεπουμπλικανών να επαναχαράξουν τους εκλογικούς χάρτες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές και νομικούς παρατηρητές, ο ανασχεδιασμός αυτός συρρικνώνει εσκεμμένα τις περιφέρειες με πλειοψηφία Αφροαμερικανών πολιτών, μειώνοντας δραστικά την πολιτική τους εκπροσώπηση στο Κογκρέσο, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν οι πρωτοβουλίες και οι πιέσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αυστηροποίηση ή και την κατάργηση της επιστολικής ψήφου και της πρόωρης ψηφοφορίας, μέτρα που πλήττουν δυσανάλογα τις ευάλωτες και μειονοτικές κοινότητες.

«Όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και στη δράση»

Από το βήμα των ομιλητών στα σκαλιά του Μνημείου Λίνκολν, ο γιος του ιστορικού ηγέτη, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ III, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για εγρήγορση:

«Εξήντα τρία χρόνια αφότου ο πατέρας μου στάθηκε στο Μνημείο Λίνκολν, καλούμαστε να κάνουμε ξανά πορεία, όχι μόνο σε μνήμη, αλλά και σε δράση».

Στη δική του τοποθέτηση, ο Αρχηγός της Μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, έκανε ευθεία αναφορά στις φυλετικές ανισότητες που αναβιώνουν στις ΗΠΑ:

«Η ανεργία των μαύρων έχει αυξηθεί, η ιδιοκτησία κατοικιών των μαύρων έχει μειωθεί και η πολιτική εκπροσώπηση των μαύρων δέχεται επίθεση με τακτικές τύπου “Τζιμ Κρόου” σε όλο τον Νότο».

Ο κ. Τζέφρις αναφέρθηκε στο πλέγμα των πολιτειακών νόμων που επέβαλαν τον θεσμικό φυλετικό διαχωρισμό στις νότιες πολιτείες μέχρι τη δεκαετία του 1960, τονίζοντας ότι οι σημερινές μεθοδεύσεις αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή των ίδιων αποκλεισμών.

Ισχυρό πολιτικό μέτωπο στο National Mall

Στη διαδήλωση έδωσαν το «παρών» κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες της προοδευτικής πτέρυγας των ΗΠΑ:

Μπέρνι Σάντερς (Ανεξάρτητος Γερουσιαστής Βερμόντ): Χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία ως «μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία», καταγγέλλοντας τις προσπάθειες αλλοίωσης των εκλογικών καταλόγων και περιορισμού της πρόσβασης στην κάλπη.

Χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία ως «μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία», καταγγέλλοντας τις προσπάθειες αλλοίωσης των εκλογικών καταλόγων και περιορισμού της πρόσβασης στην κάλπη. Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ (Δημοκρατική Βουλευτής Νέας Υόρκης): Σύνδεσε το δικαίωμα της ψήφου με την οικονομική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι η αφαίρεση της πολιτικής δύναμης από τις μειονότητες οδηγεί σε μείωση μισθών, υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και έλλειψη προσιτής στέγης.

Σύνδεσε το δικαίωμα της ψήφου με την οικονομική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι η αφαίρεση της πολιτικής δύναμης από τις μειονότητες οδηγεί σε μείωση μισθών, υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και έλλειψη προσιτής στέγης. Αλ Σάρπτον (Πρόεδρος National Action Network): Προειδοποίησε ότι η ακύρωση των κατακτήσεων του Voting Rights Act από το Ανώτατο Δικαστήριο αγγίζει τα θεμέλια της αμερικανικής δημοκρατίας, καταστρώνοντας ένα κοινό μέτωπο αντίστασης.

Μετά τις ομιλίες, οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος του National Mall περνώντας από τα εθνικά μνημεία, με κατάληξη το Μνημείο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, στέλνοντας μήνυμα μαζικής συμμετοχής στις κάλπες του Νοεμβρίου.