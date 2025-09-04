Η Ουάσινγκτον DC προσέφυγε νομικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αμφισβητώντας την απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς την έγκριση των τοπικών αρχών.

Στην αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, η πόλη υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των στρατιωτών παραβιάζει το Σύνταγμα και τους ομοσπονδιακούς νόμους που περιορίζουν τη χρήση του στρατού για την επιβολή του νόμου.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, τονίζει ότι οι στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από άλλες πολιτείες, αναλαμβάνουν καθήκοντα επιβολής του νόμου, όπως περιπολίες στις γειτονιές και διενέργεια συλλήψεων, κάτι που αντιβαίνει στους κανόνες για τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η στρατιωτική παρουσία υπονομεύει την τοπική αυτονομία και προκαλεί ζημιά στην οικονομία, καθώς η παρουσία των στρατευμάτων αποθαρρύνει τον τουρισμό και πλήττει τις τοπικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Σβαλμπ, η χρήση της Εθνοφρουράς για τη διατήρηση της τάξης στην πόλη είναι «επικίνδυνη» και «ανεπιθύμητη», ενώ προσθέτει ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των πολιτών, προς τις τοπικές αρχές.

Η αγωγή ζητά την άμεση διακοπή της στρατιωτικής παρουσίας και τη διατήρηση της κυριαρχίας της πόλης.

Παράλληλα, ενισχύεται από την απόφαση ενός ομοσπονδιακού δικαστή που πριν λίγες μέρες απαγόρευσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια για λόγους που σχετίζονται με την εγκληματικότητα.

Η νομική αυτή διαμάχη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών κυβερνήσεων στο μέλλον, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για τις εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης στην επιβολή του νόμου σε τοπικό επίπεδο.