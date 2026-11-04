Η φιλόδοξη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει η Ουάσινγκτον τη δική της Αψίδα του Θριάμβου φαίνεται πως δεν θα ολοκληρωθεί εντός της προεδρικής του θητείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το εμβληματικό μνημείο, το οποίο σχεδιάζεται να φτάνει σε ύψος τα 76 μέτρα, απαιτεί σημαντικό χρόνο κατασκευής, ενώ η υλοποίησή του βρίσκεται αντιμέτωπη και με νομικές προσφυγές.

Οι δικαστικές προσφυγές καθυστερούν το έργο

Η κατασκευή της αψίδας έχει συναντήσει εμπόδια σε νομικό επίπεδο, καθώς έχουν κατατεθεί προσφυγές με στόχο να αποτραπεί η υλοποίηση του σχεδίου. Οι δικαστικές διαδικασίες δημιουργούν πρόσθετες καθυστερήσεις, επηρεάζοντας το χρονοδιάγραμμα ενός έργου που αποτελεί προσωπική φιλοδοξία του Αμερικανού προέδρου.

Έως 39 μήνες για την ολοκλήρωση της κατασκευής

Οι εκτιμήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι μόνο οι εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης θα απαιτήσουν διάστημα έξι έως οκτώ μηνών.

Συνολικά, η κατασκευή του μνημείου υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει από 33 έως 39 μήνες, χρονικό διάστημα που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ολοκλήρωσή του πριν από το τέλος της θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.