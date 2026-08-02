Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, καθώς γιγαντιαίες δασικές πυρκαγιές που ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο στρέμματα σαρώνουν την περιοχή.

Περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες και δυνάμεις της Εθνοφρουράς δίνουν μάχη με τουλάχιστον 10 μέτωπα, την ώρα που 60.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Σποκάν και χιλιάδες κατοικίες απειλούνται άμεσα.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες εκκενώσεις περιοχών, προκειμένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γιγαντιαία κινητοποίηση

Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την πολιτεία, απαγορεύοντας παράλληλα αυστηρά κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το άναμμα φωτιάς.

Στις τιτάνιες προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δυνάμεις της Εθνοφρουράς αλλά και πυροσβέστες που σπεύδουν ως ενισχύσεις από περισσότερες από δέκα αμερικανικές πολιτείες.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος δημόσιων εκτάσεων γης, Ντέιβ Απδεγκρόουβ, από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν καεί περίπου 1,2 εκατομμύρια στρέμματα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου φυσιολογική.

Εφιάλτης στο Σποκάν: 60.000 χωρίς ρεύμα και 4.000 σπίτια σε κίνδυνο

Στην ανατολική Ουάσινγκτον, η πόλη του Σποκάν (πληθυσμού 230.000 κατοίκων) βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης λόγω της πυρκαγιάς «Όουλντ Τρέιλς».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Δασικής Υπηρεσίας της πολιτείας, Τζορτζ Γκάισλερ, η συγκεκριμένη φωτιά είναι ενεργή σε 12.000 στρέμματα και απειλεί άμεσα περισσότερα από 4.000 οικήματα.

Η εταιρεία κοινής ωφελείας Avista ανέφερε ότι 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας των ζημιών στο δίκτυο.

Βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Φόβοι για το μέγεθος της καταστροφής

Η φωτιά στο Σποκάν αποτελεί μόνο ένα από τα πέντε «μεγάλα συμπλέγματα πυρκαγιών» που κατακαίνε την πολιτεία.

Η μεγαλύτερη όλων, η πυρκαγιά «Κάιζερ Κάνιον» στο βορειοανατολικό τμήμα, εκτείνεται στην τρομακτική έκταση των 500.000 στρεμμάτων.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι, η αγωνία για το μέγεθος των υλικών ζημιών παραμένει στο κατακόρυφο.

«Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι μια τραγωδία. Όταν δύσει ο ήλιος και ανατείλει ξανά το πρωί, νομίζω ότι θα σοκαριστούμε βλέποντας κάποιες από τις εικόνες που θα αποκαλυφθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υποστράτηγος Τζεντ Γουέλς, αρχηγός της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον.

VIDEO: Harrowing scenes as wildfire burns multiple houses in northwest Spokane, Washington state. pic.twitter.com/LsXHtQCJAq — Noteworthy News (@newsnoteworthy) August 2, 2026

Heartbreaking footage from the Gray Fire in Spokane, Washington, United States. pic.twitter.com/F9I81z8AS4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026