Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με αναφορά για παρ’ ολίγον σύγκρουση την Παρασκευή ενός Airbus A319 της εταιρείας Delta Air Lines με εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.

A Delta flight departing Washington-DCA reported receiving a TCAS RA shortly after take off this afternoon. The Delta flight was in close proximity to a US Air Force T-38, which was flying north along the east bank of the Potomac. https://t.co/6Q1pMekOUR pic.twitter.com/3lMp2lAmo4 — Flightradar24 (@flightradar24) March 29, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα, 21:15 στην Ελλάδα) κατά την απογείωση του επιβατικού αεροσκάφους. Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν είχε δώσει άδεια απογείωσης στην πτήση 2389 της Delta Air Lines με προορισμό τη Μινεάπολις, την ώρα που διέρχονταν τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-38 Talon κατευθυνόμενα προς το εθνικό κοιμητήριο του Άρλινγκτον, σύμφωνα με την ενημέρωση από την FAA.

🚨 Close Call at Washington (DCA): Delta A319 & USAF T-38 Jet 🚨 A tense moment unfolded at Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) on Friday (28) when a Delta Air Lines Airbus A319 (Reg. N342NB) taking off came into close proximity with a US Air Force T-38 jet… https://t.co/5CI7F2dnGO pic.twitter.com/nL78sNLkO7 — AirNav Radar (@AirNavRadar) March 29, 2025

Τα όργανα στο πιλοτήριο του Airbus A319 προειδοποίησαν για κίνδυνο σύγκρουσης με αεροσκάφος που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, κάτι που αποφεύχθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Close Call at Washington (DCA): Delta Airbus A319 and USAF T-38 Jet in Near Miss 📰 A close call between a Delta Air Lines Airbus A319 (Reg. N342NB) and a US Air Force T-38 jet (67-1833) at Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) on Friday raised alarms in the cockpit of… pic.twitter.com/Bostvlub11 — AirNav Radar (@AirNavRadar) March 29, 2025

Η FAA σκοπεύει να ζητήσει 2.000 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέτος, μετά τις ελλείψεις προσωπικού που αποκαλύφθηκαν στον απόηχο της αεροπορικής τραγωδίας της 29ης Ιανουαρίου. Εξαιτίας της σύγκρουσης στρατιωτικού ελικοπτέρου Black Hawk με αεροσκάφος της American Airlines κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, 67 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.