Τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κεντρική περιοχή της Ουάσινγκτον το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη γειτονιά Λόγκαν Σέρκλ της Ουάσινγκτον, σε κοντινή απόσταση περίπου 1 μίλι (1,6 χλμ) βόρεια από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας συναγερμό και μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών και ομοσπονδιακών Αρχών.

Σύμφωνα με το Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον (MPD), οι δυνάμεις ασφαλείας κλήθηκαν στις 08:23 π.μ. τοπική ώρα για περιστατικό «ενεργών πυροβολισμών» στη συμβολή της 15ης Οδού και της Οδού P (15th & P Street NW), όπου έσπευσε και η Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης.

Το σημείο της επίθεσης και η επιχείρηση των Αρχών

Αν και ο αστυνομικός Νέιθαν Κλαρκ ανέφερε αρχικά ότι δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία, τόσο αστυνομικές πηγές, όσο και η δημοτική σύμβουλος Μπρουκ Πίντο, επιβεβαίωσαν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εντός και εκτός του γυμναστηρίου Vida Fitness, στο οικοδομικό τετράγωνο 1500 της 15ης Οδού.

Η κινητοποίηση στην περιοχή περιλαμβάνει:

Αποκλεισμό δρόμων: Μεγάλο μέρος του τετραγώνου, όπου βρίσκονται επίσης η Επισκοπική Εκκλησία του Αγίου Λουκά, κατοικίες και σε πολύ μικρή απόσταση ένα σούπερ μάρκετ Whole Foods, αποκλείστηκε πλήρως, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τη ζώνη.

Ομοσπονδιακή συνδρομή: Η Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) ανακοίνωσε ότι απέστειλε πράκτορες στο σημείο για να συνδράμουν στις έρευνες.

Αναζήτηση του δράστη: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το ιστορικό ασφαλείας στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε μια γειτονιά που βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας τον Αύγουστο του 2025, όταν ένα πρώην μέλος του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μία γυναίκα δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα μιας Κυριακής από ομάδα εφήβων κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής του αυτοκινήτου τους.

Λίγες ημέρες μετά από εκείνο το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέκαμψε τις τοπικές Αρχές και επέβαλε άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο στην πόλη, αναπτύσσοντας εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, μια ανάπτυξη δυνάμεων που παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.

Πηγές: abc7ny, CNN, cbsnews.com, abcnews