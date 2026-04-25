Οι προετοιμασίες στην Ουάσινγκτον για την επικείμενη επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε αμηχανία. Αντί για βρετανικές σημαίες, τοποθετήθηκαν εκ παραδρομής αυστραλιανές, σε κεντρικά σημεία κοντά στον Λευκό Οίκο.

After a short lunch break (and geography lesson) DC public work crews have decide to replace the Australian flags with the British flag around the White House. https://t.co/9P2T1yKQri pic.twitter.com/Agkd0SW3X4 — Andrew Leyden (@PenguinSix) April 24, 2026

Συγκεκριμένα, 15 αυστραλιανές σημαίες περιλαμβάνονταν ανάμεσα σε περισσότερες από 230 που είχαν τοποθετηθεί, για την υποδοχή του μονάρχη. Αξιωματούχος του Υπουργείου Μεταφορών της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε το λάθος, τονίζοντας ότι διορθώθηκε άμεσα με την αντικατάστασή τους από τις σωστές, βρετανικές σημαίες.

Η επίσκεψη του Καρόλου πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταξίδια της βασιλείας του μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ συνολικά 19 φορές στο παρελθόν, ως Πρίγκιπας της Ουαλίας.