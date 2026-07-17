Μια ανείπωτη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Ουγκάντα εκτυλίχθηκε στην ανατολική πλευρά της χώρας, όταν σχολικό λεωφορείο γεμάτο μαθητές δημοτικού ανατράπηκε κατά την επιστροφή του από εκδρομή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 παιδιά και ένας ενήλικας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βράχο εκτός δρόμου.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές αλλοφροσύνης, ενώ δεκάδες τραυματισμένα παιδιά και ενήλικες έχουν μεταφερθεί εσπευσμένα στα νοσοκομεία της περιοχής.

Η μοιραία πρόσκρουση και η ανατροπή

Το δυστύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, όταν το λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές του δημοτικού σχολείου βγήκε ξαφνικά εκτός της πορείας του.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας της Ουγκάντας μέσω της πλατφόρμας X, ο οδηγός του οχήματος έχασε πλήρως τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε μια μεγάλη πέτρα.

. @M_Kananura “We wish to confirm that, following the fatal road traffic crash that occurred yesterday evening at Chekwatit Village, Kimawa Parish, Kawowo Sub-county, Kapchorwa District, a total of 21 people, comprising 20 pupils and one adult, have so far been confirmed dead.… pic.twitter.com/MW9ACBwZYu — Uganda Police Force (@PoliceUg) July 17, 2026

Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, το όχημα ανατράπηκε και αναποδογύρισε στο πλάι του δρόμου.

Η φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο, παραμορφωμένο και αναποδογυρισμένο λεωφορείο, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Βαρύς φόρος αίματος: 20 νεκροί μαθητές

Οι διασώστες και οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Από τα συντρίμμια του σχολικού ανασύρθηκαν νεκρά 20 παιδιά, όλα τους μαθητές δημοτικού σχολείου, καθώς και ένας ενήλικας, ο οποίος φέρεται να ήταν συνοδός ή μέλος του προσωπικού.

Εκτός από τους 21 νεκρούς, το δυστύχημα άφησε πίσω του και πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις ενήλικες και αρκετά ακόμη παιδιά φέρουν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας και νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, όπου τους παρέχεται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Βίντεο δείχνει τους διασώστες στο σημείο του συμβάντος:

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Η αστυνομία της χώρας έχει ξεκινήσει άμεσα προανάκριση για να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Οι αρχές της Ουγκάντας εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, περιμένοντας νεότερα για την κατάσταση της υγείας των παιδιών που δίνουν μάχη στα νοσοκομεία.