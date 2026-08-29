Τον δρόμο για την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός απόστρατου συνταγματάρχη άνοιξε η Δικαιοσύνη της Ουγκάντας. Ο Κατούνγκι Μάικλ Εμπέιρουε, πρώην διπλωμάτης και μέλος των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για εμπλοκή σε σχέδιο προμήθειας βαρέως οπλισμού σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Deal εκατομμυρίων με βαριά πολεμικά όπλα

Το κατηγορητήριο της Ουάσιγκτον, το οποίο συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2025, εμπλέκει τον Εμπέιρουε μαζί με τρεις ακόμη συνεργούς από τη Βουλγαρία, την Κένυα και την Τανζανία. Η ομάδα διαπραγματευόταν συμφωνία ύψους 53,7 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων στο ισχυρό καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG) — μια οργάνωση που οι ΗΠΑ έχουν κατατάξει στις διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες λόγω της δράσης της στη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων σκληρών ναρκωτικών.

Το παράνομο φορτίο δεν περιλάμβανε μόνο αυτόματα όπλα, βομβιδοβόλα και νάρκες, αλλά επεκτεινόταν σε εξελιγμένα πολεμικά συστήματα, όπως αντιαεροπορικά πυροβόλα, drones και πυραύλους εδάφους-αέρος.

Από τη χλιδάτη ζωή στην Καμπάλα στη σύλληψη

Ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι είχαν ήδη συλληφθεί ή εκδοθεί στις ΗΠΑ, ο Εμπέιρουε παρέμενε ο μοναδικός ασύλληπτος της υπόθεσης, ζώντας κανονικά στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας. Παρά την ιδιότητα του φυγά, εθεάθη δημόσια σε εστιατόριο της Καμπάλα τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Τελικά, οι αρχές τον συνέλαβαν στις 27 Ιουνίου στην αριστοκρατική περιοχή Κολόλο. Η γενική εισαγγελία επικύρωσε το αίτημα των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δίκη του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια.

Η υπόθεση προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς ο απόστρατος διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, επικεφαλής του στρατού και γιο του προέδρου Γιοουέρι Μουσέβενι. Ο Καϊνέρουγκαμπα είχε τοποθετήσει τον Εμπέιρουε στην κεντρική επιτροπή της παράταξής του τον Μάρτιο του 2023, αλλά αναγκάστηκε να τον απομακρύνει εσπευσμένα τον Αύγουστο του 2025, μόλις αποκαλύφθηκε το αμερικανικό κατηγορητήριο.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια έντονη εσωτερική διαμάχη για τη διαδοχή στην εξουσία. Ο στρατηγός Καϊνέρουγκαμπα βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον κουνιάδο του, Όντεκ Ρουαμπουόγκο —επικεφαλής του συμβουλίου εξαγωγών PACEID και βασικό πολιτικό του αντίπαλο για την προεδρία— φτάνοντας στο σημείο να απειλεί δημόσια με τη σύλληψή του.

Διασυνδέσεις με τον «Έμπορο του Θανάτου»

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς προεκτάσεις, καθώς ο Βούλγαρος συγκατηγορούμενος του Εμπέιρουε συνδέεται, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, με το κύκλωμα του Βίκτορ Μπουτ. Ο διαβόητος Ρώσος έμπορος όπλων είχε αποφυλακιστεί από τις ΗΠΑ το 2022 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με τη Μόσχα.