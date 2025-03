Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που σάρωσαν σήμερα το πρωί την Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντας.

Έπειτα από μια μακρά περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, καταρρακτώδης βροχή έπεσε στην πόλη και οι αρχές προειδοποιούσαν ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. Χείμαρροι κατέκλυσαν ένα μέρος της, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λουκ Οουογεσιγκίρε είπε ότι πνίγηκαν επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο αδελφές ηλικίας 3 ετών και 11 μηνών. Το τρίτο παιδί είναι ένα αγόρι, για το οποίο δεν υπάρχουν προς το παρόν άλλες πληροφορίες.

Ο δήμος ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας εργαζόμενος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπάλα. Η πρεσβεία δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Τα δύο κοριτσάκια πνίγηκαν μέσα στο σπίτι τους, στο προάστιο Μπουκότο. Η μητέρα τους συνελήφθη και κατηγορείται για αμέλεια, επειδή τα είχε κλείσει στο σπίτι όταν έφυγε για να εργαστεί τη νύχτα.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλές φορές φονικές πλημμύρες στην Καμπάλα. Η άναρχη δόμηση, ο υπερπληθυσμός και η έλλειψη συστήματος αποστράγγισης υδάτων επιδεινώνουν την κατάσταση.

Severe flooding in Lugogo, Kampala in Uganda this morning…🌊🌊🌊 pic.twitter.com/DN9ob3IHvN

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 26, 2025