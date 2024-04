Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ κτήρια και υποδομές υπέστησαν ζημιές σε τριπλό ρωσικό χτύπημα σήμερα το πρωί, στο Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων δύο κατέληξαν σε νοσοκομείο», ανέφερε η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων. «Άλλα 60 άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Chernihiv is under another severe #russianattack. Three rockets have hit social infrastructure, causing irreparable losses. At this moment, 14 innocent people have been killed, 60 are injured, and there are still people trapped under the debris. The search and rescue operation is… pic.twitter.com/FD1TN1xArG

