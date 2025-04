Ρωσικό πλήγμα σε συνοικία της βιομηχανικής πόλης Κρεβί Ρι της κεντρικής Ουκρανίας από όπου κατάγεται ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες Παρασκευή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εξήντα και πλέον, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, ανακοίνωσαν οι αρχές, δίνοντας νέο απολογισμό για ένα από τα πιο πολύνεκρα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων.

Ukrainian paramedics start CPR on a little boy gravely wounded in today’s Russian ballistic missile strike with cluster munitions next to playground in Kryvyi Rih. The paramedics say he barely had a pulse. The parents can be heard pleading for his life. 26 killed, incl. 6 kids pic.twitter.com/zuColi1jFp — Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2025

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την επίθεση, που απέδειξε ξανά κατ’ αυτόν ότι η Μόσχα «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές από τον Φεβρουάριο με σκοπό να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, υπό την πίεση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Κάθε επίθεση με πυραύλους και drones αποδεικνύει πως η Ρωσία δεν θέλει παρά μόνο πόλεμο. Και μόνο η διεθνής πίεση στη Ρωσία και όλες οι δυνατές προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανία, η αντιαεροπορική μας άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα επιτρέψουν να οριστεί πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι μέσω Telegram.

Rescue operations are currently underway in Kryvyi Rih following a Russian missile strike. As of now, 16 people are confirmed dead, including six children. In Kharkiv, rescue efforts continued all day after a targeted Russian drone strike. A deliberate attack by six “Shahed”… pic.twitter.com/7TbgHQYfEI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2025

Στο νυχτερινό διάγγελμά του αργότερα ανέφερε πως, σύμφωνα με τα «προκαταρκτικά στοιχεία», επρόκειτο για πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο.

«Ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε κατοικίες, παιγνιδότοπο, δρόμους. Αυτοί που μπορούν και κάνουν τέτοια πράγματα δεν είναι άνθρωποι, είναι καθάρματα», ξέσπασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «πλήγμα ακριβείας με πύραυλο» που είχε «εκρηκτική γόμωση» εναντίον εστιατορίου όπου «ήταν συγκεντρωμένοι διοικητές μονάδων και δυτικοί σύμβουλοι».

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας εικονίζουν πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους έναν πεσμένο σε τραμπάλα παιδικής χαράς.

The scene of the Russian ballistic missile strike on the city of Kryvyi Rih in which 6 kids and 11 adults were just massacred. Residential neighborhood, hundreds of kilometers from the front, zero military objective pic.twitter.com/3zxMXWnhi3 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 4, 2025

Πυροσβέστες έσβησαν πυρκαγιές και πέντε κτήρια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του βομβαρδισμού, ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Κλιμένκο, ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τον Σερχίι Λισάκ, τον περιφερειάρχη του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη Κρεβί Ρι, έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 νεκρούς, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, και τουλάχιστον 61 τραυματίες, ανάμεσά τους 12 παιδιά.

Russian missile strike on Kryvyi Rih. 14 dead, five of them children. Over 50 people injured. The numbers continue to increase. 📹: parents by the body of their son. Russia killed him. pic.twitter.com/7hjGKuWhES — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 4, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημειώθηκε επίσης επίθεση περί τις 23:00 με drones, η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί άλλος ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Η πόλη, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το μέτωπο, γίνεται συχνά στόχος αεροπορικών επιδρομών αφότου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Προπολεμικά, ο πληθυσμός της έφτανε τους 600.000 ανθρώπους.

Την Τετάρτη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν η πόλη χτυπήθηκε επίσης από ρωσικό πύραυλο. Στις αρχές Μαρτίου, παρόμοιο πλήγμα σε ξενοδοχείο της πόλης στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κ. Ζελένσκι επέμεινε χθες στο ότι «η Αμερική, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν τη δυνατότητα να αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον τρόμο και τον πόλεμο».

«Η Ρωσία βομβαρδίζει κάθε μέρα. Κόσμος σκοτώνεται κάθε μέρα», τόνισε.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη ρίψη πυραύλου σε στρατιωτική συγκέντρωση σκοτώνοντας 85 στρατιώτες

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο σε συγκέντρωση Ουκρανών στρατιωτικών και ξένων εκπαιδευτών στην πόλη Κριβιί Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας έως και 85 ανθρώπους.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται συνολικά σε 85 στρατιώτες και αξιωματικούς ξένων χωρών, καθώς και σε έως 20 οχήματα», ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Παράλληλα η ρωσική πλευρά δεν έκανε καμία αναφορά για αμάχους νεκρούς.

Έπειτα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου με εξαιρετικά βαρύ απολογισμό θυμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανήλθε στην προεδρία των ΗΠΑ τον Ιανουάριο, λέει πως φιλοδοξεί να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη. Για αυτό, έσπασε τη διπλωματική απομόνωση που είχε επιβληθεί στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν από τις δυτικές πρωτεύουσες αφότου διέταξε την εισβολή.

Η Ουάσιγκτον πιέζει να τερματιστούν γρήγορα οι εχθροπραξίες και οργάνωσαν έμμεσες συνομιλίες με Ρώσους και ουκρανούς αξιωματούχους, που πάντως δεν έφεραν καμιά σημαντική πρόοδο.

Υπό αμερικανική πίεση, το Κίεβο διαβεβαίωσε πως θα αποδεχόταν κατάπαυση του πυρός άνευ όρων για 30 ημέρες. Η Μόσχα απέρριψε την ιδέα.

Η Ρωσία συμφώνησε να υπάρξει μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, χειρονομία πολύ πιο περιορισμένης εμβέλειας. Ωστόσο οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις του.

Ακόμη, δέχθηκε κατ’ αρχήν να υπάρξει ανακωχή στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο το Κρεμλίνο έχει θέσει όρους για να τεθεί σε εφαρμογή, ιδίως την άρση μέρους των κυρώσεων της Δύσης, η οποία δεν μοιάζει πιθανή βραχυπρόθεσμα.

