Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους νωρίς σήμερα, σε μια σφοδρή επίθεση η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών Αρχών.

A woman being pulled from the rubble in Dnipro. At least 18 people have been killed across Ukraine so far. pic.twitter.com/sihrJT9Drv — Saint Javelin (@saintjavelin) June 2, 2026

Russian drones and missiles pounded Kyiv and other Ukrainian cities, killing at least 18 people and wounding over 100. Russia had warned last week of ‘systematic strikes’ on Kyiv in retaliation for an attack on a dormitory that killed 21 people https://t.co/xvoYi5RDB7 pic.twitter.com/hJGeNMofCs — Reuters (@Reuters) June 2, 2026

Russia launched a major air attack against Ukraine overnight, launching more than 700 missiles and drones. At least 13 Ukrainian civilians were killed and 100+ wounded. The body of a 3-year-old boy was found under the rubble of his house in Dnipro. pic.twitter.com/bAwb18o629 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2026

Οι επιθέσεις σε πόλεις όπως το Κίεβο και το Ντνίπρο ακολούθησαν τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας για «συστηματικές» επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας, μετά από μια επίθεση τον περασμένο μήνα με drone σε φοιτητική εστία στην περιοχή του Λουχάνσκ της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Το Κίεβο αρνείται ότι είχε στοχεύσει τη φοιτητική εστία.

Russia launched a massive overnight assault on Ukraine, firing 73 missiles and 656 drones at targets across the country, killing at least 13 people — including a child — and injuring more than 100 others. pic.twitter.com/sUmzkbPwgq — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2026

Πρόκειται για την τρίτη σφοδρή μαζική επίθεση κατά του Κιέβου, σε λιγότερο από ένα μήνα, αλλά η Ρωσία επιτίθεται αμείλικτα σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, από τότε που εισέβαλε στη μικρότερη γειτονική της χώρα το 2022.

Overnight, Russia launched a major attack on Ukraine, using hundreds of drones and 73 missiles, injuring dozens and killing at least 13. Ukraine managed to shoot down almost all cruise missiles, but interceptor shortages caused most ballistic/hypersonic threats to leak through. pic.twitter.com/AH28GyKgSf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 2, 2026

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 73 πυραύλους και περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης και κάλεσε την Ουάσιγκτον να στείλει επιπλέον πυραυλικά συστήματα Patriot για να αναπληρώσει τα εξαντλούμενα αποθέματα του Κιέβου.

«Αυτή ήταν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια απολύτως σαφής δήλωση από τη Ρωσία. Eάν η Ουκρανία δεν προστατευθεί από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026

Οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν, ενώ η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης έχει επιβραδυνθεί φέτος, και το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.