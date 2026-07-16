Οι πρώτες δεκαπέντε ημέρες του Ιουλίου αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολες για τις θαλάσσιες και λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κλιμάκωσαν κατακόρυφα τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές λιμενικές αρχές, καταγράφηκε ένα σφοδρό κύμα επιθέσεων που είχε ως ξεκάθαρο στόχο να πλήξει τη δραστηριότητα και τις μεταφορές της χώρας.

Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, τα ουκρανικά λιμάνια δέχθηκαν συνολικά 23 πλήγματα, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για τη λειτουργία τους. Παράλληλα, η ένταση μεταφέρθηκε και στα ανοιχτά, με τις ρωσικές δυνάμεις να πραγματοποιούν 17 στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μη εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην περιοχή.

Οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε μερική διακοπή των αποστολών σιτηρών και σε σχεδόν πλήρη αναστολή των αγορών σιτηρών στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, σύμφωνα με επενδυτές και αναλυτές.