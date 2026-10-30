Οι Αρχές της Κολομβίας έχουν καταγράψει συνολικά 256 νεκρούς και 973 εξαφανισθέντες υπηκόους της χώρας και στις δύο πλευρές των μετώπων στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, στον οποίο συμμετέχουν χιλιάδες Κολομβιανοί, σύμφωνα με δεδομένα που ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη από το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογκοτά.

Στην ουκρανική πλευρά του μετώπου έχουν καταγραφεί 162 θάνατοι Κολομβιανών, στη ρωσική 94, διευκρίνισε η κολομβιανή διπλωματία.

Οι Κολομβιανοί απόστρατοι που αποφασίζουν να γίνουν μισθοφόροι είναι περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο, κυρίως εξαιτίας της εμπειρίας τους, καθώς η εμφύλια σύρραξη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής διαρκεί πάνω από έξι δεκαετίες.

«Διπλασιάστε την σύνεσή σας όταν δέχεστε προσφορές απασχόλησης από το εξωτερικό, ειδικά αν σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες», τόνισε ο Πέδρο Αγουστίν Ρόα, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις μεταναστευτικές υποθέσεις.

Για «αυτούς που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να εμπλακούν σε διεθνείς ένοπλες συρράξεις (…) υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την προστασία και την προξενική συνδρομή» που μπορεί να τους προσφερθεί «σε εμπόλεμες ζώνες», προειδοποίησε ο υφυπουργός.

Στην Ουκρανία εντοπίζονται πέρα από τους θανάτους οι περισσότερες υποθέσεις εξαφανίσεων (666)· στη Ρωσία είναι υποδιπλάσιες (297).

Το Κίεβο διαβεβαιώνει ότι η στρατολόγηση ξένων στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας γίνεται νόμιμα. Η Μόσχα αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με δίκτυα στρατολόγησης αλλοδαπών.

Οικογένειες στην Κολομβία καταγγέλλουν ότι δικοί τους έχουν υποστεί κακομεταχειρίσεις στα πεδία των μαχών.

Οι Κολομβιανοί στρατιωτικοί, που εκπαιδεύονται εδώ και δεκαετίες σε τακτικές αντιμετώπισης ισχυρών οργανώσεων ανταρτών, καθώς και συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά, σε ιδιαίτερα τραχιά περιβάλλοντα, σε ζούγκλες και βουνά, συχνά δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αφού αποστρατευτούν.

Ο ΟΗΕ εκτιμά πως τουλάχιστον 10.000 μισθοφόροι από την Κολομβία εμπλέκονται σε πολέμους στο εξωτερικό. Συχνά προσελκύονται από ψευδείς υποσχέσεις για υψηλούς μισθούς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας· σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με «απάνθρωπες συνθήκες».

Τουλάχιστον 7.000 από αυτούς ενεπλάκησαν στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, σύμφωνα με αριθμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση της Κολομβίας, τον Μάιο.

Είναι γνωστό ότι Κολομβιανοί έχουν εμπλακεί και σε άλλους πολέμους, όπως αυτός στο Σουδάν, ότι έδρασαν για λογαριασμό μεξικανικών καρτέλ, ή ότι παρείχαν υπηρεσίες ασφαλείας, για παράδειγμα στην Αϊτή. Στην περίπτωση αυτής της τελευταίας χώρας, 17 Κολομβιανοί αναμένουν τις δίκες τους καθώς ενεπλάκησαν στη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ.