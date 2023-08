Μια γυναίκα σκοτώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί όταν ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη νότια ουκρανική πόλη της Χερσώνας, ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό βομβαρδισμό σε συνοριακά τμήματα της περιοχής του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Η πόλη της Χερσώνας και τμήματα της περιοχής του Χαρκόβου βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην πρώτη γραμμή.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αναφέρει αυξημένες ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή του Χαρκόβου τις τελευταίες ημέρες.

«Δύσκολη νύχτα για τη Χερσώνα … Ο ρωσικός στρατός συνέχισε να βομβαρδίζει σπίτια κατοίκων της Χερσώνας στο κεντρικό τμήμα της πόλης», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο κυβερνήτης Ολεκσάντρ Προκούντιν.

The enemy continues to suffer heavy losses, which it tries to conceal by all means. For example, in the temporarily occupied village of Chaplynka, Kherson region, two trucks with the bodies of Russian army soldiers arrived at the morgue from the Kherson direction. The bodies were… pic.twitter.com/vNXjFLgoIQ

— Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) August 7, 2023