Περί τις 400 κοινότητες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στην Ουκρανία χθες Κυριακή εξαιτίας των «εξαιρετικά δύσκολων» μετεωρολογικών συνθηκών, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης απειλείται από νέα εκστρατεία ρωσικών βομβαρδισμών.

Το Κίεβο φοβάται νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα εναντίον υποδομών τον χειμώνα, όπως το 2022, όταν οι επιθέσεις των δυνάμεων της Μόσχας βύθισαν εκατομμύρια ανθρώπους στο κρύο και στο σκοτάδι.

«Σε μεγάλο μέρος της επικράτειας της χώρας μας έχουμε εξαιρετικά δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες», συνόψισε ο κ. Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

Κατά τον αρχηγό του κράτους, 400 κοινότητες σε δέκα περιφέρειες, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, δεν έχουν ηλεκτροδότηση.

«Οι μηχανικοί μας θα αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατό», υποσχέθηκε, καθώς οι θερμοκρασίες στη χώρα έχουν πλέον πέσει πολύ και σημειώνονται χιονοθύελλες κατά τόπους.

⚡️ Ukrenergo showed the consequences of today’s bad weather in the Odesa region.

“The snowstorm was so strong that one of the metal supports of our power line could not withstand it. The distribution networks of the oblenergo were also damaged” – the company reported.

👉… pic.twitter.com/RmvnMVDyks

— FLASH (@Flash_news_ua) November 26, 2023