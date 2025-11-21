Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό που έπληξε τη Ζαπορίζια, στην νότια Ουκρανία, το βράδυ της Πέμπτης 20/11, όπως μετέδωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

Росія атакувала Запоріжжя: двоє людей загинули, ще двоє поранені pic.twitter.com/AEn6ZpvRjD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2025

Η τοπική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης συμφωνεί με τον απολογισμό και επιβεβαιώνει ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:10 (τοπική ώρα).

Σε αναρτήσεις του Φεντόροφ φαίνεται φωτογραφικό υλικό από κατεστραμμένα κτίρια, δρόμους γεμάτους συντρίμμια και πυρκαγιές που ξεκίνησαν μετά τις εκρήξεις. Ο περιφερειάρχης είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για ενδεχόμενη χρήση κατευθυνόμενων βομβών από ρωσικές δυνάμεις, υποδεικνύοντας ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία αλλά σχεδιασμένη με ακρίβεια.

Запоріжжя

💔 5 людин загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю – ОВА Щирі співчуття родинам загиблих By hlep pic.twitter.com/P0h3Ue6T1G — Serg (@NHunter007) November 20, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ουκρανικών υπηρεσιών, εκτός από τους θανάτους και τους τραυματισμούς, πλήγματα σημειώθηκαν σε εμπορικά καταστήματα, ενώ ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά έδρασε καταστροφικά στο αστικό περιβάλλον, κάτι που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επίθεσης.

‼️ Росія атакувала Запоріжжя, є загиблі та поранені. Відомо вже про п’ятьох загиблих. Троє людей дістали поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок російської атаки пошкоджено будинки, магазин та ринок. На місці працюють усі екстрені служби. До того в… pic.twitter.com/i2GCVNYWHo — Ukrinform (@UKRINFORM) November 20, 2025

Η Ζαπορίζια αποτελεί στρατηγικό σημείο: είναι περιοχή με ενεργειακές υποδομές και σημαντικά εργοστάσια, καθιστώντας τη συχνό στόχο στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Η πυρηνική μονάδα της Ζαπορίζια πριν τον πόλεμο παρήγαγε γύρω στο 20% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.