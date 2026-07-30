Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων έξι μέλη μίας οικογένειας που ζούσε κοντά στην πόλη Κρεβί Ρι, ένας άνθρωπος στο Κίεβο κι άλλος ένας στην Πολτάβα, έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση εναντίον «μαζικής επίθεσης» που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε ιδιωτική κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια, σκοτώνοντας δυο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.

«Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο παιδιά, αγόρια 6 και 15 ετών», πρόσθεσε ο αξιωματικός. Το δημοτικό συμβούλιο στο Νοβοπίλια, όπου ζούσε η οικογένεια Βορόνοφ, της εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Στο Κίεβο, «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα ρωσικά πλήγματα, γνωστοποίησε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για δυο τραυματίες.

Στην περιοχή Μπρόβαρι, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδί και δυο γυναίκες.

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε συνοικίες της πόλης.

Μέσα στη νύχτα, μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ενόψει της ρωσικής επιδρομής.

Στην Πολτάβα (κεντρικά), πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στα γραφεία ιδιωτικής επιχείρησης είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, όπου ο δήμαρχος έκανε λόγο για ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια κτηρίου.

Τα ρωσικά πλήγματα αυτά εξαπολύθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν «μαζική» επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκε προχθές Τρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι δυο άνδρες αναφέρθηκαν στην πιθανότητα η Ουκρανία να παράγει πυραύλους για τα συστήματα Patriot.

Στις αρχές Ιουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε αναφερθεί στη βούλησή του να επιτρέψει στο Κίεβο να παράγει πυραύλους αέρος-εδάφους για τα οπλικά συστήματα αυτά, παραδεχόμενος ωστόσο πως δεν είχε συζητήσει σχετικά με την αμερικανική κατασκευάστριά τους.

Η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τον πιο πολύνεκρο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο, ενώ δεν διαφαίνεται καμιά πιθανότητα διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό στον ορίζοντα.