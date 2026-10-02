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Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν «μαζική» επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην πόλη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο, πλήττοντας «βιομηχανική εγκατάσταση», ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ μέσω Telegram.
Ο Μποτσάροφ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι η επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.
Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ο οποίος δεν διευκρίνισε ποιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης.