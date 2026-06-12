Oικονομική βοήθεια ύψους 20 δισ. δολαρίων αναμένεται να διεκδικήσει η Ουκρανία από τη διεθνή συμμαχία των εταίρων της, με σκοπό να ισχυροποιήσει τη θέση της στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με έγκυρη πηγή από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, η νέα αυτή χρηματοδοτική ενίσχυση κρίνεται απαραίτητη από το Κίεβο προκειμένου να σταθεροποιήσει και να παγιώσει το στρατηγικό πλεονέκτημα που φαίνεται να έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα στο πεδίο της μάχης.

Το συγκεκριμένο αίτημα για την πρόσθετη βοήθεια έχει προγραμματιστεί να κατατεθεί επίσημα την επόμενη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

Πρόκειται για μια ευρεία συμμαχία στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 50 κράτη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή και ως ομάδα Ραμστάιν.

Ο συγκεκριμένος συνασπισμός χωρών αποτελεί τον βασικό πυλώνα μέσω του οποίου διοχετεύεται η συστηματική χρηματική, υλική και στρατιωτική υποστήριξη προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη της σύρραξης, και η επικείμενη συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη των πολεμικών μετώπων.

Η προέλαση της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί εφέτος-ουσιαστικά σταμάτησε τον περασμένο μήνα- καθώς οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέσου βεληνεκούς έχουν πλήξει τις υποδομές ανεφοδιασμού και την εφοδιαστική αλυσίδα. Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις με drones μέσου βεληνεκούς έχουν προκαλέσει πλήγματα στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ουκρανοί διοικητές έχουν δηλώσει ότι η δυναμική στο πεδίο της μάχης τους έχει δώσει την ευκαιρία να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με καλύτερους όρους.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας, δήλωσε στο Reuters ότι ο στρατηγικός στόχος είναι να αναγκαστεί η Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματα της πίσω από τη γραμμή του μετώπου και να καταστρέψει τις γραμμές ανεφοδιασμού και την υλικοτεχνική τους υποδομή με κλιμακούμενες επιθέσεις με drones.

Για να επιτευχθεί αυτό, είπε ο ίδιος, η Ουκρανία χρειάζεται χρήματα.