Νέα μαζική επίθεση εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και της Ζαπορίζια, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Στο κέντρο του Κιέβου, πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατοικία ύστερα από πλήγμα ρωσικού drone, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους 6ο και 7ο όροφο, στην περιοχή Πετσέρσκι. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε πως κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τόσο drones όσο και πύραυλοι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε πως οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα πέντε νοσηλεύονται, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας.

Πλήγματα και στη Ζαπορίζια

Στην πόλη Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά της χώρας, drones χτύπησαν πολλαπλούς στόχους, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις πολίτες και προκαλώντας φωτιά σε κατοικία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης.

Η Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Γκρίντσουκ, επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τονίζοντας πως «οι τεχνικοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες». Σε ανάρτησή της στο Facebook, υπογράμμισε ότι τα συνεργεία θα ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.