Μια γυναίκα και η 11χρονη κόρη της σκοτώθηκαν την Τρίτη από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν ακόμη 16 άνθρωποι, ενώ, όπως ανέφερε η Περιφερειακή Εισαγγελία, χρησιμοποιήθηκαν έξι κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές Αρχές, δείχνουν φλεγόμενα κτήρια και εκτεταμένες ζημιές. Η περιφέρεια Ντονέτσκ αποτελεί ένα από τα κύρια μέτωπα των συγκρούσεων, και είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Μόσχα διεκδικεί ως προσαρτημένες.

Την ίδια ώρα, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια Ζαπορίζια, ουκρανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν νεκρώσιμη πομπή στο χωριό Σκέλκι, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές φιλορωσικές Αρχές. Όπως μεταδόθηκε, το θύμα ήταν ορθόδοξος ιερέας.

Παράλληλα, στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπληξε το φορτηγάκι που οδηγούσε, ανακοίνωσε ο τοπικός Κυβερνήτης.