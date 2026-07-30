Μια ολόκληρη οικογένεια έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Κριβί Ριχ της Ουκρανίας, έπειτα από σφοδρό ρωσικό αεροπορικό πλήγμα που δέχτηκε η περιοχή.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις δύο ξεχωριστών πηγών ενημέρωσης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως για την επίθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε πύραυλος βορειοκορεατικής προέλευσης.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές αναφορές, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται η αξιοποίηση τέτοιου τύπου οπλικού συστήματος στις πολεμικές επιχειρήσεις μετά από χρονικό διάστημα σχεδόν ενός έτους.

Οι Στρατιωτικές Αρχές και οι ειδικοί αναλυτές συνεχίζουν τη συλλογή ευρημάτων από το σημείο της καταστροφής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά και την προέλευση του βλήματος.

Σημειώνεται πως η Ρωσία έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, πρόσθεσε μία από τις πηγές.