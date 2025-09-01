Η Ουκρανία υποψιάζεται ανάμιξη της Ρωσίας στο φόνο του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας.

Ο Παρούμπι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το Σάββατο 30/8, στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνελήφθη ένας ύποπτος γι’ αυτό που αποκάλεσε «φρικτό φόνο» που έπληξε «την ασφάλεια μιας εμπόλεμης χώρας».

❗️❗️The moment of the murder of Andriy Parubiy in Lviv, — local media. pic.twitter.com/r8rNqqif7H — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 30, 2025

«Γνωρίζουμε ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν τυχαίο. Υπάρχει ρωσική ανάμιξη. Όλοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», δήλωσε μέσω του Facebook ο αρχηγός της αστυνομίας Ιβάν Βιχίβσκι.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει το φόνο ούτε τις υποψίες ότι είναι αναμιγμένη σ’ αυτόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε μέσω του Telegram ότι ο ύποπτος ως δράστης του φόνου συνελήφθη στη διάρκεια της νύκτας στην περιφέρεια Χμελνίτσκι της δυτικής Ουκρανίας.

«Πολλές λεπτομέρειες δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κλιμένκο. «Θα πω μόνο ότι το έγκλημα ήταν προσεκτικά σχεδιασμένο: οι κινήσεις του θύματος είχαν μελετηθεί, είχε χαρτογραφηθεί ένας δρόμος και είχε εκπονηθεί σχέδιο διαφυγής», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Βιχίβσκι δήλωσε πως ο ύποπτος είχε μεταμφιεσθεί σε διανομέα και άνοιξε πυρ εναντίον του Παρούμπι μέρα μεσημέρι, πυροβολώντας οκτώ φορές.

Ο δράστης είχε μάλιστα βεβαιωθεί ότι το θύμα του ήταν νεκρό, πρόσθεσε ο Βιχίβσκι.

«Πέρασε πολύ χρόνο προετοιμάζοντας, παρακολουθώντας, σχεδιάζοντας και τελικά πάτησε τη σκανδάλη. Χρειαστήκαμε μόνο 36 ώρες για να τον εντοπίσουμε και να τον συλλάβουμε», πρόσθεσε ο Βιχίβσκι.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από τη σύλληψη, στις οποίες εικονίζονται δύο μέλη των ειδικών δυνάμεων να κρατούν από τους βραχίονες έναν άνδρα με χειροπέδες. Αυτός ο τελευταίος είναι γυμνός από τη μέση κι επάνω, έχει στραμμένη την πλάτη του στην κάμερα και δεν φαίνεται το πρόσωπό του.

Ο Αντρίι Παρούμπι, 54 ετών, συνιδρυτής του ακροδεξιού «Σοσιαλιστικού Εθνικού Κόμματος» της Ουκρανίας, του μετέπειτα «Σβόμποντα», ήταν ανάμεσα στις μορφές της λεγόμενης «επανάστασης της πλατείας Μαϊντάν» και ήταν «διοικητής» μονάδων «άμυνας» κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων γεγονότων και διετέλεσε κατόπιν πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, από το 2016 ως το 2019.

Ο Παρούμπι βρισκόταν σε κατάλογο καταζητούμενων των ρωσικών αρχών. Η Μόσχα τον κατηγορούσε πως βρισκόταν πίσω από τα πολύνεκρα επεισόδια εναντίον ρωσόφωνων, από το νεοναζιστικό μόρφωμα «Δεξιός Τομέας», ιδίως την πυρκαγιά στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδησσό τον Μάιο του 2014.

Τα γεγονότα εκείνης της ημέρας ξεκίνησαν όταν περίπου 2.000 οργανωμένοι ακροδεξιοί χούλιγκαν των ομάδων «Μέταλιστ» του Χαρκόβου και «Chernomorets» της Οδησσού, μαζί με φασίστες του «Δεξιού Τομέα» και άλλους, συγκεντρώθηκαν φορώντας κράνη και μάσκες, κρατώντας ασπίδες, τσεκούρια, ξύλινα και μεταλλικά στειλιάρια – κάποιοι ακόμα και πυροβόλα όπλα – και επιχείρησαν να διαλύσουν τις σκηνές των διαδηλωτών που αντιδρούσαν στην πραξικοπηματική κυβέρνηση.