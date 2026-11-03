Σοβαρή αναστάτωση και ολονύχτιες αντιπαραθέσεις εκτυλίχθηκαν στην Πετροπαβλίβσκα Μπορστσαχίβκα, προάστιο έξω από το Κίεβο, όταν δεκάδες πολίτες και συγγενείς συγκεντρώθηκαν έξω από εγκατάσταση της Εθνοφρουράς, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης δεκάδων ανδρών που είχαν επιστρατευτεί.

Η κατάσταση οξύνθηκε ταχύτατα καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πληροφορίες και οπτικό υλικό που έκαναν λόγο για παράνομο εγκλεισμό περίπου 40 ατόμων σε υπόγειο χώρο, ξυλοδαρμούς και στέρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ ανάμεσα στους κρατούμενους φερόταν να βρίσκεται ακόμη και ένας ανήλικος 14 ετών.

Αν και οι αρχικές φήμες περί νεκρού διαψεύστηκαν άμεσα από την αστυνομία, η άρνηση εισόδου σε ιδιωτικό ασθενοφόρο προκάλεσε την οργή του συγκεντρωμένου πλήθους, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει την πύλη, με άτομα εντός του περιφραγμένου χώρου να απαντούν κάνοντας χρήση σπρέι αερίου.

Η είσοδος των διασωστών, οι τραυματισμοί και οι θέσεις της διοίκησης

Τελικά, κατόπιν διαπραγματεύσεων, επετράπη η πρόσβαση σε διασώστρια συνοδεία αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, εντός του χώρου εντοπίστηκαν περίπου 25 έως 30 άτομα, τα οποία έφεραν διάφορα χτυπήματα και μώλωπες, ενώ τέσσερις άνδρες με σοβαρότερες κακώσεις, μεταξύ των οποίων και τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη, διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, ο διοικητής της Εθνοφρουράς Ολεξάντρ Πιβνένκο βρέθηκε στο σημείο και επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα, δηλώνοντας ότι το κτήριο αποτελεί κέντρο προσωρινής διαμονής για επιστρατευμένους που περιμένουν μεταφορά σε σχολές εκπαίδευσης και αρνούμενος τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων, ενώ σημείωσε πως οι νοσηλευόμενοι είχαν προηγουμένως συλληφθεί λόγω λιποταξίας. «Δεν βασανίζουμε — συγκροτούμε μονάδες», δήλωσε στο UNIAN

Παράλληλα, ο στρατιωτικός σχηματισμός Αζόφ παραδέχτηκε ότι η εγκατάσταση ανήκει σε μονάδα του, επιβεβαιώνοντας τους τραυματισμούς των τεσσάρων νεοσυλλέκτων και δεσμευόμενος για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης βίας.

Βίντεο δείχνουν τα τραύματα των ανθρώπων που έχουν βασανιστεί. Προσοχή σκληρές εικόνες!:

Παρεμβάσεις αξιωματούχων, νυχτερινές συμπλοκές και το ευρύτερο πλαίσιο

Το θέμα έφτασε μέχρι την ηγεσία της ουκρανικής προεδρίας, με τον Κιρίλο Μπουντάνοφ να μεταβαίνει αυτοπροσώπως στην περιοχή.

Ο ίδιος παραδέχτηκε την ύπαρξη πολλών παρόμοιων κέντρων ανά τη χώρα, εξαγγέλλοντας σχετικές έρευνες, γεγονός που ωστόσο πυροδότησε νέο γύρο εντάσεων και συγκρούσεων ανάμεσα σε διαδηλωτές και άνδρες με πολιτικά, με αναφορές μαρτύρων να μιλούν ακόμη και για πυροβολισμούς.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι επιπλέον δεκατέσσερις κρατούμενοι έπρεπε να μεταφερθούν για περίθαλψη, κατηγορώντας τους συγκεντρωμένους ότι παρεμπόδισαν το λεωφορείο απομάκρυνσης. Για τη διαλεύκανση των συνθηκών, το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποίησε το Κρατικό Γραφείο Ερευνών και το γραφείο της Συνηγόρου των Στρατιωτικών Όλχας Ρεσετίλοβα, η οποία επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η κατάσταση των στρατιωτικών σε συνεργασία με τους διοικητές.

Το συμβάν αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη κοινωνική κόπωση και τη δυσαρέσκεια γύρω από τις μεθόδους της υποχρεωτικής επιστράτευσης στην Ουκρανία.

Καθημερινά δημοσιοποιούνται περιστατικά όπου κλιμάκια στρατολόγησης επιβιβάζουν διά της βίας πολίτες σε κλειστά οχήματα, πρακτική γνωστή ως «busification», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συμπλοκές στους δρόμους.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έρχονται αντιμέτωπες με το οξύ ζήτημα της μαζικής απομάκρυνσης από τα μέτωπα, με δημόσιες εκτιμήσεις βουλευτών, όπως του Ολεξάντρ Φεντιένκο, να κάνουν λόγο για έως και 500.000 περιπτώσεις στρατιωτικών που έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους.