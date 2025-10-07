Το κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες σήμερα, εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως δήλωσε ο διορισθείς από τη Μόσχα περιφερειάρχης Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Σε νεότερη ενημέρωση μέσω Telegram, ο Μπαλίτσκι διευκρίνισε πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, ευχαριστώντας τα συνεργεία που εργάστηκαν για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών.

Στη γειτονική Χερσώνα, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Σάλντο δήλωσε πως περίπου 38.000 άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να διευκρινίσει εάν σχετιζόταν με τη διακοπή ηλεκτροδότησης στη Ζαπορίζια.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου τα 3/4 αυτών των δύο ουκρανικών περιφερειών, όπου οι ισορροπίες στα μέτωπα των μαχών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.