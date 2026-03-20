Η Ουκρανία ξεκίνησε την υποχρεωτική απομάκρυνση των παιδιών από την πόλη Σλοβιάνσκ, μια ένδειξη ότι η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται σε ένα από τα τελευταία προπύργιά της στην περιφέρεια του Ντονμπάς.

«Υπέγραψα εντολή για την υποχρεωτική απομάκρυνση των παιδιών από ορισμένες περιοχές του Σλοβιάνσκ που είναι πιο ευάλωτες στα πλήγματα του εχθρού», ανέφερε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στο Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα βόρεια και ανατολικά της πόλης, απέχοντας περίπου 20 χιλιόμετρα από την είσοδο του Σλοβιάνσκ.

Η πόλη αποτελεί μία από τις λίγες περιοχές που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ η Ρωσία επιδιώκει να ελέγξει ολόκληρο το Ντονμπάς, μια περιοχή γνωστή για τα ανθρακωρυχεία και τη βαριά βιομηχανία της.