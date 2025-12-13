Χιλιάδες άνθρωποι σε επτά επαρχίες της Ουκρανίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας, από την οποία υπέστησαν ζημιές περισσότερες από δέκα μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε ουκρανικές εγκαταστάσεις με υπερηχητικούς πυραύλους, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα για ουκρανικά πλήγματα εναντίον «πολιτικών στόχων» στη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «μαζικά πλήγματα» εναντίον εγκαταστάσεων του στρατού και του ενεργειακού τομέα της Ουκρανία κυρίως με υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, «σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον πολιτικών στόχων στη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι η Ρωσία επιτέθηκε στη χώρα του με περισσότερα από 450 drones και 30 πυραύλους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Το κύριο βάρος της επίθεσης έπεσε στο ενεργειακό μας σύστημα, στον νότο και στην επαρχία της Οδησσού», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι χιλιάδες οικογένειες σε επτά επαρχίες της Ουκρανίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Είναι σημαντικό κάθε ένας να δει τώρα τι κάνει η Ρωσία (…) διότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για τερματισμό του πολέμου», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Εξακολουθούν να έχουν στόχο να καταστρέψουν το κράτος μας και να προκαλέσουν περισσότερα δεινά στον λαό μας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Μόσχα βομβαρδίζει τακτικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας μετά την εισβολή της το 2022, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι «σημαντικός αριθμός» νοικοκυριών στις νότιες επαρχίες της Οδησσού και της Μικολάιφ αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος, ενώ πλήρες μπλακ- άουτ επικρατεί στις περιοχές της επαρχίας της Χερσώνας που παραμένουν υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έμεινε προσωρινά ο πυρηνικός σταθμός στη διάρκεια της νύχτας στη Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια έμεινε προσωρινά χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τη νύχτα, για δωδέκατη φορά στη διάρκεια του πολέμου, εξαιτίας της στρατιωτικής δραστηριότητας που επηρέασε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), επικαλούμενος τον διευθυντή του, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Οι δύο γραμμές του δικτύου διανομής ενέργειας έχουν τώρα επανασυνδεθεί, σύμφωνα με τον ΙΑΕΑ.

Ο αναφερόμενος πυρηνικός σταθμός βρίσκεται σε μία περιοχή της Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου δεν λειτουργεί, αλλά χρειάζεται διαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των πυρηνικών αντιδραστήρων του, ενώ διαθέτει γεννήτριες που μπαίνουν σε λειτουργία, όταν η παροχή του αποσυνδέεται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ